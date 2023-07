PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FRANÇA DISTÚRBIOS: Más de 1.300 detenidos en Francia antes del funeral del joven baleado por un policía

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA UE: Sánchez visita Kiev no início da presidência espanhola da UE

HOLANDA ESCRAVIDÃO: Rei da Holanda pede desculpas por escravidão durante era colonial

=== FRANÇA DISTÚRBIOS ===

PARIS:

Mais de 1.300 detidos na França antes do enterro do jovem baleado por policial

A polícia efetuou mais de 1.300 detenções na quarta noite de distúrbios na França pela morte de Nahel, um adolescente de 17 anos baleado pela polícia, cujo funeral foi realizado neste sábado (1º).

Por Tiphaine LE LIBOUX e Daniel HOFFMAN, com redações da AFP na França

(França governo polícia homicídio investigação manifestações, Nota-Central, Atualização, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS VÍDEO

NANTERRE:

Nahel M., o jovem da periferia abatido em um controle policial na França

Nahel M., que foi morto a tiros por um policial na França, é lembrado por pessoas próximas como um "garoto tranquilo" que às vezes estava "no limite", mas não era muito diferente de tantos outros jovens da periferia.

(França governo polícia homicídio Argélia, Perfil, 430 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Sánchez visita Kiev no início da presidência espanhola da UE

O presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, chegou a Kiev, neste sábado (1º), para dar início à presidência espanhola da União Europeia (UE) e expressar a "solidariedade" do bloco ao país em guerra.

(Rússia Ucrânia armas diplomacia conflito guerra, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS VÍDEO

=== HOLANDA ESCRAVIDÃO ===

AMSTERDÃ, Holanda:

Rei da Holanda pede desculpas por escravidão durante era colonial

O rei Willem-Alexander, da Holanda, pediu desculpas oficialmente neste sábado (1º) pela escravidão em vigor em seu país durante a época colonial, afirmando que se sentia "pessoal e intensamente" afetado.

(escravidão política realeza Holanda, 570 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bolsonaro inelegível abre corrida pela sucessão na direita brasileira

A declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) deixou a direita brasileira órfã, na sexta-feira (30), de seu líder mais proeminente e ante a obrigação de encontrar-lhe um sucessor.

Por Marcelo SILVA DE SOUSA

(Brasil justiça eleições política, Análise - a ser transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

NAIRÓBI, Quênia:

Acidente rodoviário deixa ao menos 52 mortos no Quênia

Ao menos 52 pessoas morreram na sexta-feira (30) em um acidente de estrada no oeste do Quênia, quando um caminhão colidiu com outros veículos, atropelando pedestres em uma via bastante movimentada, informou a polícia neste sábado (1º).

(Quênia acidente, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

HONG KONG:

Líder de Hong Kong alerta contra 'resistência' no aniversário de devolução à China

El líder de Hong Kong advirtió el sábado que la ciudad debe mantenerse en guardia frente a "las fuerzas destructoras que ejercen una resistencia blanda" durante la celebración del 26º aniversario de la entrega de este territorio a China.

Por Holmes CHAN

(HongKong China GB política direitos, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BOMBAI, Índia:

Pelo menos 25 morrem na Índia após incêndio de ônibus

Pelo menos 25 pessoas morreram, e outras oito ficaram feridas na Índia, depois que um ônibus pegou fogo, neste sábado (1º), em uma rodovia no estado de Maharastra, no oeste do país, informou a polícia.

(Índia acidente ônibus incêndio transporte, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, Flórida:

Missão europeia Euclid decola para explorar energia escura do universo

O telescópio espacial europeu Euclid decolou, neste sábado (1º), para explorar dois dos maiores enigmas científicos, a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do universo, mas das quais ainda não sabemos quase nada.

(EUA aeronaútica cosmologia espaço astronomia ciência, 510 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Atores estendem negociações com estúdios de Hollywood e congelam greve

O sindicato que representa 160.000 atores entrou em acordo, na sexta-feira (30), para estender as negociações com os estúdios de Hollywood e congelar, pelo menos até 12 de julho, uma greve que poderia paralisar a indústria quase que completamente.

(EUA greve entretenimento cinema, 480 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

SPIELBERG:

Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu facilmente a segunda corrida sprint da temporada da Fórmula 1, disputada neste sábado (1), antes do Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg.

(Auto F1, 805 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP