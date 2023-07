Olympique de Marselha exerce opção de compra do meia marroquino Amine Harit

O Olympique de Marselha exerceu a opção de compra para contratar em definitivo o meia marroquino Amine Harit, que há duas temporadas estava na equipe por empréstimo, anunciou o clube francês neste sábado (1).

Cedido desde o início da temporada 2021/2022 pelo Schalke 04, Harit, de 26 anos, sofreu uma grave lesão no joelho em novembro do ano passado, que o deixou fora da Copa do Mundo do Catar.

Em seu primeiro ano no Olympique, disputou 34 jogos e marcou cinco gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

fby/lve/pm/cb