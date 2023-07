Mais de 320 detidos em distúrbios na França na madrugada de domingo

Um total de 322 pessoas foram detidas em distúrbios na França até a 01h30 do horário local deste domingo (20h30 de sábado em Brasília), informou o Ministério do Interior, na quinta noite turbulenta no país após a morte de um jovem baleado pela polícia.

Embora a violência parecesse diminuir em relação às noites anteriores, ocorreram incidentes em Paris, onde 126 pessoas foram detidas, em Marselha (56 prisões) e em Lyon (21), de acordo com um balanço provisório.

