Espanhol Cesc Fàbregas anuncia aposentadoria como jogador

O espanhol Cesc Fàbregas, de 36 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol como jogador neste sábado (1), para iniciar uma nova carreira como técnico.

"Depois de 21 temporadas como profissional, chegou o momento de pendurar as chuteiras", publicou Fàbregas em suas redes sociais.

"Foi uma jornada impossível de esquecer. Todos os que me ajudaram, meus companheiros, treinadores, diretores, presidentes, torcedores e meu empresário, obrigado de coração. Aos adversários, obrigado por terem me deixado mais forte", acrescentou o espanhol, que tinha contrato com o Como, da Itália, até 2024.

"Jamais esquecerei dos meus primeiros dias em Arenys, o Mataró, o Barça, o Arsenal, a volta ao Barça, o Chelsea, o Monaco e o Como", continuou Fàbregas.

O meia também lembrou as conquistas da Copa do Mundo e duas Eurocopas com a seleção espanhola e que "ganhou tudo na Inglaterra e Espanha e quase todos os troféus europeus".

Cesc Fàbregas começou no Barcelona e passou pelas categorias de base do Arsenal, clube pelo qual estreou no time profissional em 2004, antes de retornar ao Barça em 2011.

Depois de três temporadas na Catalunha, voltou à Londres, dessa vez com a camisa do Chelsea, até se transferir para o Monaco em 2019. Ficou no time do Principado até o ano passado, quando assinou com o Como.

"Valeu muitíssimo a pena por todas as grandes lembranças e amigos que fiz no caminho", acrescentou Fàbregas, que vai começar uma nova etapa como treinador na base do Como.

"Mas nem tudo é tristeza, agora também começa um novo desafio. Estou feliz em anunciar que vou começar a treinar o time B do Como, um clube e um projeto que me empolga muito", anunciou.

"Este clube maravilhoso conquistou meu coração desde o primeiro minuto e chegou até mim no momento perfeito da minha carreira. Darei tudo o que estiver nas minhas mãos", prometeu Fàbregas.

