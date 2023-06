Zelensky ordena reforço da fronteira com Belarus após chegada do Wagner

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ordenou, nesta sexta-feira (30), o reforço da segurança na fronteira com Belarus, ante a chegada àquele país, aliado de Moscou, de combatentes do grupo paramilitar Wagner, após a sua rebelião abortada na Rússia.

"Por decisão do Estado-Maior, o comandante-em-chefe Valeri Zaluzhni e o general Serguii Nayev receberam a ordem de reforçar a fronteira norte para garantir a paz", informou Zelensky em vídeo publicado no Telegram. Ele explicou que foi informado hoje sobre a situação em Belarus pelos serviços de inteligência da Ucrânia e estrangeiros e pela guarda fronteiriça. Zelensky havia mencionado em mensagem anterior que tomaria "medidas para reforçar" a área".

Após a sua rebelião abortada na Rússia há uma semana, o líder do grupo paramilitar russo Wagner concordou em se exilar em Belarus. Segundo os termos do acordo, mediado pelo líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, os combatentes do Wagner têm a opção de partir para Belarus, ingressar no Exército regular russo ou retornar à vida civil. Em todos os casos, eles terão que entregar o armamento pesado ao Ministério da Defesa russo.

A Ucrânia manifestou que teme um ataque de Belarus, que abriga tropas russas, mas cujos soldados não estão diretamente envolvidos na invasão lançada por Moscou.

