Swiatek abandona em Bad Homburg; Bronzetti e Siniakova vão se enfrentar na final

A número 1 do tênis mundial, a polonesa Iga Swiatek, anunciou seu abandono do torneio de Bad Homburg, onde enfrentaria a italiana Lucia Bronzetti nas semifinais nesta sexta-feira, a apenas três dias do início de Wimbledon, o grande evento da temporada de grama.

Bronzetti (65ª do mundo) enfrentará na decisão a tcheca Katerina Siniakova (52ª), que derrotou a americana Emma Navarro (60ª) por 6-2 e 6-2 em sua semifinal.

"Sinto muito, mas tenho que me retirar para a partida de hoje", tuitou Swiatek, de 22 anos. "Tive uma noite difícil com febre e talvez uma intoxicação alimentar", disse ela.

Sua ausência, que não é por lesão, parece mais uma precaução antes de Wimbledon do que um problema sério.

"Não sou capaz de ter um boa atuação hoje e tenho que me cuidar. Espero melhorar logo", insistiu a tenista.

Swiatek havia conseguido na quinta-feira se classificar para suas primeiras semifinais em um torneio de grama, o WTA 250 em Bad Homburg na Alemanha.

Três vezes campeã de Roland Garros (2020, 2022 e 2023) e atual campeã do US Open, é uma das favoritas a vencer em Wimbledon, apesar de nunca ter conseguido superar as oitavas de final deste torneio.

Ela jogará na primeira rodada contra a chinesa Lin Zhu (33ª), de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira no All England Club.

--- Torneio WTA de Bad Homburg

- Simples - Semifinais:

Lucia Bronzetti (ITA) x Iga Swiatek (POL/N.1) Swiatek abandonou

Katerina Siniakova (CZE) x Emma Navarro (EUA) 6-2, 6-2

