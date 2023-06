Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 30 de junho às 4h (Bras.). (135 x 140 mm) - Atualização disponível

* Homicídio-investigação-polícia-distúrbios-governo-França:

1/ Mapa da França com a localização dos principais incidentes (entre eles incêndios) ou confrontos com a polícia desde a morte de um adolescente baleado por um policial em Nanterre, próximo de Paris, em 27 de junho. (135 x 144 mm) - Atualização disponível

2/ Quantidade anual de vezes que motoristas se recusaram a obedecer ordens de prisão de oficiais da polícia na França, de 2000 a 2021. (89 x 65 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapa da capital da França, Paris, e dos arredores, com a localização dos incidentes registrados pela polícia na noite de 28 a 29 de junho de 2023. (90 x 92 mm) - Disponível

4/ Mapa da região francesa Île-de-France, cuja capital é Paris, localizando os principais incidentes desde a morte de um adolescente baleado por um policial em Nanterre em 27 de junho de 2023. (135x117 mm) - Disponível

5/ Períodos em que foi decretado estado de exceção na França desde sua criação em 1955. (135x108mm) - Disponível

* UE-zona-euro-índice:

1/ Evolução da porcentagem mensal da taxa de desemprego na Zona do Euro desde setembro de 2005, segundo dados da eurostat. (44 x 75 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução interanual da inflação na Zona do Euro, segundo dados Eurostat desde 1997. (90 x 62 mm) - Atualização disponível

* Brasil-economia-desemprego: evolução trimestral do desemprego no Brasil. (45x62 mm) - Disponível

* Direitos-trabalho-sindicatos: nível de violação dos direitos dos trabalhadores no mundo em 2022, segundo a Confederação Sindical Internacional (CSI). (135 x 111 mm) - Disponível

* Tênis-GBR-Wimbledon-ATP:

1/ Os 10 últimos campeões do torneio individual masculino do Grand Slam de Tênis de Wimbledon. (44 x 77 mm) - Disponível

2/ As 10 últimas campeãs do torneio individual feminino do Grand Slam de Tênis de Wimbledon. (44 x 77 mm) - Disponível

3/ As 10 cabeças de chave femininas do Grand Slam de Tênis de Wimbledon 2023. (135 x 118 mm) - Disponível

4/ Os 10 cabeças de chave masculinos no Grand Slam de Tênis de Wimbledon 2023. (135 x 117 mm) - Disponível

5/ Mapa das quadras onde acontece o torneio de tênis de Wimbledon, no Reino Unido, que acontece de 3 a 16 de julho de 2023. (90 x 70 mm) - Disponível

* Auto-mundial-F1-2023-AUS:

1/ Apresentação do circuito de Spielberg do Grande Prêmio da Áustria 2023, que será disputado em 01 e 02 de julho. (90 x 95 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação do circuito de Spielberg, onde será disputado o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 2023, com a classificação de pilotos e escuderias. (136 x 95 mm) - Reenvio disponível

