Palmeiras goleia Bolívar (4-0) e garante 1º lugar do Grupo C da Libertadores

O Palmeiras ficou com a liderança do Grupo C da Copa Libertadores-2023 ao vencer o Bolívar por 4 a 0 nesta quinta-feira, em São Paulo, em duelo entre duas equipes que já haviam garantido a vaga nas oitavas de final.

O Verdão, dirigido pelo português Abel Ferreira, se vingou ao vencer os 'celestes' com gols dos atacantes Rony (25') e Artur (34' e 85') e o lateral uruguaio Joaquín Piquerez (76') no jogo disputado no estádio Allianz Parque.

Comandado pelo espanhol Beñat San José, o Bolívar havia derrotado o time reserva do Palmeiras por 3 a 1 na estreia na Libertadores na altitude de La Paz, mostrando força em um grupo apontado como um dos mais acirrados do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o time boliviano acabou sucumbindo no encerramento da fase de grupos diante da qualidade do Palmeiras, que desde então venceu todos os jogos e terminou como líder com 15 pontos, três a mais que os bolivianos, que precisavam de uma vitória em São Paulo para ficar com a liderança.

A goleada na noite chuvosa em São Paulo deixa o Palmeiras como o time com melhor desempenho na fase de grupos e confirma seu favoritismo ao título.

Com quatro pontos, o Barcelona do Equador garantiu a vaga na repescagem da Copa Sul-Americana ao empatar em 2 a 2 com o lanterna Cerro Porteño, do Paraguai (também com 4 pontos, mas pior saldo de gols), em duelo paralelo em Guayaquil.

Palmeiras e Bolívar vão conhecer seus adversários na próxima fase no sorteio que será realizado no dia 5 de julho em Luque, cidade vizinha a Assunção, no Paraguai.

raa/cl/aam