Luís Castro confirma saída do Botafogo e vai comandar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo

O técnico português Luís Castro anunciou nesta sexta-feira sua saída do Botafogo, atual líder isolado do Campeonato Brasileiro, após aceitar uma proposta milionária do saudita Al Nassr, onde joga o craque Cristiano Ronaldo.

"O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe", indicou o clube carioca em um comunicado.

A continuidade de Castro, de 61 anos, vinha sendo colocada em dúvida há duas semanas, quando recebeu uma oferta econômica tentadora para comandar a equipe saudita por dois anos, como confirmou o próprio técnico.

O Al Nassr, até o momento, não oficializou a contratação.

O dono do time carioca, o americano John Textor, havia garantido recentemente estar confiante na permanência do português, que assumiu em março de 2022. O ex-treinador do Porto e do ucraniano Shakhtar Donetsk era o homem de confiança de Textor para liderar o projeto 'Glorioso', que iniciou um processo de reconstrução em março do ano passado, quando o empresário americano oficializou a compra de 90% das ações do clube.

Sob o comando do português, o time teve um início arrebatador no Campeonato Brasileiro, vencendo dez das doze partidas disputadas até o momento.

Líder com sete pontos à frente do segundo colocado, o Grêmio, o Botafogo também terminou em segundo lugar no Grupo A da Copa Sul-Americana, após empatar em 1 a 1 com o chileno Magallanes na quinta-feira, no Engenhão, no Rio, no último jogo de Castro como treinador.

Agora, o time terá que disputar uma repescagem para as oitavas de final contra o argentino Patronato em julho.

Já o Al Nassr terminou em segundo lugar na liga saudita 2022-23 na primeira temporada de Cristiano Ronaldo, atrás do campeão Al-Ittihad.

Além do astro português, o time conta com jogadores de renome como o goleiro colombiano David Ospina, o meia brasileiro Luiz Gustavo e o argentino Gonzalo "Pity" Martínez.

A liga saudita tem chamado a atenção do mundo na atual janela de transferências com contratações espetaculares como dos franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté.

A Arábia Saudita, uma monarquia do Golfo poderosa e rica em petróleo, tem sido frequentemente criticada por seu histórico de violações dos direitos humanos. Ao mesmo tempo se posicionou rapidamente no cenário esportivo mundial com o investimento de bilhões de dólares.

