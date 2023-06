Jovem morre ao cair de teto durante protestos na França

Um jovem morreu após cair do teto de um supermercado no noroeste da França, durante os protestos que se seguiram à morte de um adolescente por um agente da polícia, informaram fontes policiais e do Ministério Público nesta sexta-feira (30).

As duas versões sobre o ocorrido divergem. A polícia informou que o jovem caiu "durante um saque" ao supermercado, enquanto o Ministério Público de Rouen afirmou que o estabelecimento "não estava sendo atacado" na ocasião.

