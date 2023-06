Inter de Milão confirma saída de Skriniar, que deverá jogar no PSG

A Inter de Milão confirmou oficialmente nesta sexta-feira a saída de seu zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que estava no clube havia seis anos e cujo contrato se encerra.

O Paris Saint-Germain seria o novo destino do jogador. A contratação estaria fechada a partir de janeiro e a Inter lhe retirou a braçadeira de capitão na ocasião, embora nunca tenha oficializado a saída de Skriniar, que teve uma temporada marcada por dores recorrentes nas costas.

"Vindo da Sampdoria em 2017, o defensor eslovaco deixa Milão depois de conquistar cinco títulos (Scudetto em 2021, Copas da Itália em 2022 e 2023, Supercopas da Itália em 2022 e 2023)", destacou o clube 'nerazzurro' no seu site, no último dia de contrato do jogador.

Skriniar foi escalado para a final da Liga dos Campeões que a Inter perdeu por 1 a 0 para o Manchester City em Istambul no dia 10 de junho, embora não tenha entrado em campo.

