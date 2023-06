Extrema direita forma terceiro governo regional na Espanha

Os conservadores e a extrema direita anunciaram, nesta sexta-feira (30), um acordo para formar governo na região espanhola de Extremadura (sudoeste), o terceiro desse tipo e o segundo desde as eleições locais de 28 de maio, a menos de um mês das eleições gerais antecipadas.

O Partido Popular (PP) e o Vox "chegaram a um acordo para constituir o novo governo de Extremadura", informaram as duas legendas em um comunicado conjunto.

O governo regional será presidido por María Guardiola, do conservador PP, enquanto o partido ultranacionalista Vox ocupará uma secretaria, a de Gestão Florestal e Mundo Rural, acrescentaram.

Extremadura é a terceira região da Espanha onde a extrema direita entra em uma coalizão de governo, depois de Castilla e León, desde o ano passado, e Valência (leste), uma das mais ricas do país, onde se alcançou o acordo em meados de junho, após as eleições municipais e autônomas de 28 de maio, na qual os socialistas e a esquerda sofreram um retrocesso histórico.

A pouco tempo das eleições legislativas antecipadas de 23 de julho, as pesquisas dão ao PP uma cômoda vantagem sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) do presidente de Governo Pedro Sánchez, mas sem maioria absoluta no Parlamento, o que o obrigaria a negociar com o Vox para chegar a essa maioria.

