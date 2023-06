Etiópia: governo solicita entrada do país nos Brics

Ministério das Relações Exteriores da nação africana pediu ingresso no grupo de países em desenvolvimento; única adição aos Brics foi África do Sul, em 2010

O Ministério das Relações Exteriores da Etiópia solicitou ingresso do país nos Brics - grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A informação foi passada por um porta-voz do órgão em coletiva de imprensa nessa quinta-feira, 29.

Segundo o Ministério, o pedido visa "garantir interesses nacionais". O representante do governo pontuou que a Etiópia foi membro fundador de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Africana, como argumento para que a solicitação seja aceita.

Não há prazo para que a candidatura da Etiópia aos Brics seja avaliada. O Ministério, no entanto, afirmou "ter esperança de uma resposta positiva" ao pedido.

Antes da Etiópia, uma série de países já havia pedido para entrar nos Brics. Arábia Saudita, Argélia, Egito, Indonésia e Irã são algumas das nações que já se candidataram ao ingresso no grupo.

Criado oficialmente em 2009, os Brics originalmente contavam com quatro países: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011 ocorreu a única adição ao bloco até hoje, com o ingresso da África do Sul.

