Conmebol define playoffs da Sul-Americana

A Conmebol definiu os cruzamentos entre as 16 equipes que farão partidas de ida e volta entre 12 e 18 de julho valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, informou a entidade esportiva nesta sexta-feira.

A nova modalidade dos playoffs estabelece um duelo antes das oitavas de final entre os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana contra os terceiros de cada grupo da Copa Libertadores.

Entre os times brasileiros, o Botafogo vai enfrentar o argentino Patronato, o Corinthians terá pela frente o peruano Universitario e o América-MG encara o Colo Colo, do Chile.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A disputa será em partidas de ida e volta.

Os confrontos são os seguintes:

Barcelona (EQU) x Estudiantes (ARG)

Ñublense (CHI) x Audax Italiano (CHI)

Patronato (ARG) x Botafogo (BRA)

Colo Colo (CHI) x América-MG (BRA)

Libertad (PAR) x Tigre (ARG)

Corinthians (BRA) x Universitario (PER)

Sporting Cristal (PER) x Emelec (EQU)

Independiente Medellín (COL) x San Lorenzo (ARG)

A partir das oitavas de final, que terão início no dia 2 de agosto, a disputa será com o sistema atual: jogos eliminatórios de ida e volta, exceto a final que será disputada em jogo único no dia 28 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Os cruzamentos das oitavas de final serão definidos em sorteio marcado para o dia 5 de julho na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.

hro/ol/aam