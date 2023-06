Tsipras anuncia que vai deixar a liderança do partido de esquerda grego Syriza

Alexis Tsipras, o líder da oposição de esquerda na Grécia, anunciou nesta quinta-feira (29) que vai deixar o comando do partido Syriza, após a grande derrota eleitoral sofrida no domingo passado.

"Há momentos em que precisamos tomar decisões cruciais", declarou Tsipras, que foi primeiro-ministro de 2015 a 2019.

Ele anunciou que vai convocar eleições no Syriza para buscar um novo líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tsipras, 48 anos, dirige o Syriza desde 2009 e sofreu uma derrota sem precedentes nas eleições legislativas de domingo, nas quais recebeu 17,83% dos votos e ficou mais de 20 pontos atrás do partido Nova Democracia, do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

"Um ciclo termina e outro deve começar para o nosso partido, que precisa de renovação e grandes reformas", declarou.

"Eu tenho o hábito de não tomar uma decisão de cabeça quente. Refleti durante três dias para tomar uma decisão com sangue frio", explicou Tsipras, conhecido por ser um político de esquerda na Europa que combateu na Grécia as políticas de austeridade durante a crise financeira de 2015.

Após um duro confronto com os credores do país, que ameaçaram retirar a Grécia da zona do euro, o ex-primeiro-ministro terminou cedendo às regras da austeridade fiscal.

hec/mr/an/zm/fp/aa