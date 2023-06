Todos contra a Red Bull na Áustria, sua 'casa'

Quem poderá impedir uma vitória da Red Bull em casa? A equipe austríaca, que vem dominando a competição desde o início da temporada de Fórmula 1, será a adversária a ser batida neste fim de semana no Grande Prêmio da Áustria, a nona etapa da temporada, que marca o retorno da corrida sprint.

Oito provas, oito vitórias: o balanço da escuderia comandada por Christian Horner fala por si e nada nem ninguém parece capaz de impedir que ela triunfe no Red Bull Ring de Spielberg.

Max Verstappen, atual bicampeão mundial, venceu as últimas quatro corridas e vai lutar pela quinta num circuito onde já venceu quatro vezes na F1 (três no Grande Prêmio da Áustria e uma num GP da Estíria).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espero que possamos oferecer um bom espetáculo aos torcedores que estarão lá para nos apoiar. Estamos felizes por estarmos de volta aqui, onde já tive resultados muito bons, e vou tentar acrescentar mais um troféu para o acervo da equipe", disse o holandês.

A principal questão será saber se seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, conseguirá elevar o nível após três decepcionantes corridas, e assim conseguir dar uma dobradinha à Red Bull (primeiro e segundo lugar), depois das três conquistadas nos quatro primeiros GPs da temporada.

"Continuo me impressionando de ver a quantidade de torcedores mexicanos que viajam. Mas vou ter que me concentrar na pista porque sei o quanto é importante para mim ser regular neste fim de semana e conseguir um bom resultado, algo de que sou capaz", destacou 'Checo' Perez.

A segunda corrida sprint da temporada, depois da que foi disputada no Azerbaijão no final de abril, vai modificar o formato do fim de semana e poderá apimentar uma temporada até agora sem muita emoção.

"Será o segundo sprint da temporada. Eles são sempre mais agitados do que as corridas normais. O clima também parece bastante imprevisível, o que pode ser importante", observou Verstappen.

Embora Mercedes e Aston Martin tenham reduzido ligeiramente sua desvantagem em relação aos intocáveis RB19 graças a novidades implementadas em seus carros nas últimas semanas, o domínio da Red Bull, que alcançou a vitória número 100 em sua história na F1 no último Grande Prêmio do Canadá, tem tudo para continuar em Spielberg. Mercedes e Aston Martin parecem se contentar em ficar atentas a qualquer contratempo da Red Bull.

"Foi ótimo voltar ao pódio no Canadá. As melhorias introduzidas no carro pareceram funcionar bem e vamos continuar otimizando os ajustes na Áustria, onde vamos tentar somar o máximo de pontos possível para recuperar o segundo lugar no mundial de construtores", explicou o veterano piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

A Mercedes, em evolução há três corridas, espera manter seu status de segunda melhor escuderia do momento, especialmente com o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que venceu duas vezes em Spielberg em dez participações.

O dono austríaco da Mercedes, Toto Wolff, espera que sua equipe "continue sua trajetória positiva" em um país onde ele joga em casa.

As Ferraris, que conseguiram uma grande recuperação em Montreal e terminaram em quarto e quinto depois de largarem em 10º e 11º, também buscam a vitória, em um circuito onde o monegasco Charles Leclerc venceu no ano passado.

--- Classificação:

- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 195 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 126

3. Fernando Alonso (ESP) 117

4. Lewis Hamilton (GBR) 102

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 68

6. George Russell (GBR) 65

7. Charles Leclerc (MON) 54

8. Lance Stroll (CAN) 37

9. Esteban Ocon (FRA) 29

10. Pierre Gasly (FRA) 15

11. Lando Norris (GBR) 12

12. Alexander Albon (TAI) 7

13. Nico Hülkenberg (ALE) 6

14. Oscar Piastri (AUS) 5

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Nyck de Vries (HOL) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

- Mundial de construtores:

1. Red Bull 321 pts

2. Mercedes 167

3. Aston Martin-Mercedes 154

4. Ferrari 122

5. Alpine-Renault 44

6. McLaren-Mercedes 17

7. Alfa Romeo-Ferrari 9

8. Haas-Ferrari 8

9. Williams-Mercedes 7

10. AlphaTauri-Red Bull 2

nb/ole/dr/aam/rpr