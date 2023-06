PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL BOLSONARO: TSE retoma na sexta votação de julgamento que pode declarar Bolsonaro inelegível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EUA SUPREMA CORTE UNIVERSIDADES: Suprema Corte veta ação afirmativa nas universidades dos EUA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia afirma ter matado dois generais da Ucrânia, que reivindica avanços na frente leste

FRANÇA DISTÚRBIOS: França vive cenas de tensão após morte de jovem baleado por policial

=== BRASIL BOLSONARO ===

BRASÍLIA:

TSE retoma na sexta votação de julgamento que pode declarar Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai continuar na sexta-feira a votação no julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos se ele for considerado culpado de abuso de poder, devido aos ataques às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores em Brasília antes das eleições em que foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Brasil eleições política, 700 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== EUA SUPREMA CORTE UNIVERSIDADES ===

WASHINGTON:

Suprema Corte veta ação afirmativa nas universidades dos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou, nesta quinta-feira (29), os programas de ação afirmativa nas universidades, em uma decisão histórica um ano após o revés no direito ao aborto.

(EUA educação universidade minoria, 582 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia diz ter matado dois generais da Ucrânia, que reivindica avanços na frente leste

A Rússia afirmou, nesta quinta-feira, que um bombardeio em Kramatorsk matou dois generais e quase 50 oficiais da Ucrânia, que reivindicou novos e lentos avanços na frente leste, cenário de uma batalha extremamente violenta.

(Ucrânia religião conflito Rússia diplomacia, 736 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Lukashenko e Prigozhin não são aliados, alerta líder da oposição de Belarus

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, e o fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, não são aliados e podem trair um ao outro, afirmou à AFP a líder opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya.

(Ucrânia conflito Rússia política Belarus, 470 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Tem início cúpula europeia dedicada à Ucrânia e aos efeitos do motim do grupo Wagner

Líderes dos países da União Europeia (UE) iniciaram, nesta quinta-feira, uma cúpula em Bruxelas concentrada na situação na Ucrânia e nos efeitos do motim abortado do grupo paramilitar russo Wagner.

(UE diplomacia cúpula defesa conflito, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== FRANÇA DISTÚRBIOS ===

PARIS:

França vive cenas de tensão após morte de jovem baleado por policial

Um marcha em homenagem a um adolescente baleado pela polícia em um subúrbio de Paris terminou, nesta quinta-feira (29), em confrontos com as forças da ordem na França, que se prepara para uma terceira noite de distúrbios com o destacamento de 40 mil agentes.

(França polícia homicídio, 635 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Tour de tacos: conhecendo o México através de seu prato mais famoso

Rebeca saboreia, ávida, um "taco al pastor" em um local que também funciona como oficina mecânica, na Cidade do México. É uma das paradas obrigatórias em um tour pelas taquerias da capital mexicana que atrai milhares de turistas.

(cultura México tradições gastronomia turismo restaurantes cozinha, 400 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

'Não mudou muito', o reencontro de familiares mexicanos nos EUA

"Não mudou muito", disse a mexicana Irene Galicia após dar um abraço em seu filho Gabriel Hernández em Nova York. "Pensava que não ia reconhecê-lo", disse depois de 25 anos sem vê-lo.

(EUA política México migração, 715 palavras, já transmitida)

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Colômbia:

Vacas amontoadas: uma experiência para conciliar agricultores com a Amazônia colombiana

Eram inimigos: em Guaviare, porta de entrada para a Amazônia colombiana, agricultores abriram seus pastos às custas da selva. Mas um experimento para colocar suas vacas em currais cada vez menores poderia reconciliar a floresta e seus antigos predadores.

(Colômbia meioambiente gado economia Amazônia natureza, 700 palavras, a ser transmitida)

LOS ANGELES:

Hollywood se prepara para greve em dobro por falta de acordo com sindicato de atores

O descontentamento em Hollywood pode aumentar neste fim de semana, com atores prontos para se juntar aos roteiristas em uma greve dupla que pode paralisar quase todas as produções de cinema e televisão nos Estados Unidos.

(Cinema televisão trabalho greve, 641 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Justiça britânica declara 'ilegal' expulsar demandantes de asilo para Ruanda

A justiça britânica declarou nesta quinta-feira (29) "ilegal" enviar a Ruanda, nação africana a 6.500 km de distância de Londres, os demandantes de asilo que chegam sem documentos ao Reino Unido, em um duro golpe ao polêmico projeto do governo, que já anunciou que vai recorrer contra a decisão.

(GB justiça Ruanda refugiados migração, 710 palavras, já transmitida)

ATENAS:

Tsipras anuncia que vai deixar a liderança do partido de esquerda grego Syriza

Alexis Tsipras, o líder da oposição de esquerda na Grécia, anunciou nesta quinta-feira (29) que vai deixar o comando do partido Syriza, após a grande derrota eleitoral sofrida no domingo para a poderosa formação de direita Nova Democracia, de Kyriakos Mitsotakis.

(eleições política, 527 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Queima do Alcorão na Suécia agita comunidade muçulmana

Dezenas de iraquianos conseguiram entrar brevemente na embaixada sueca em Bagdá, nesta quinta-feira, em protesto depois que uma cópia do Alcorão foi queimado em Estocolmo, o que provocou uma onda de indignação entre a comunidade muçulmana.

(Religião Iraque diplomacia Marrocos manifestação Suécia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Virgin Galactic realiza primeiro voo espacial comercial

A Virgin Galactic iniciou seus voos espaciais comerciais nesta quinta-feira (29), um marco importante para a empresa fundada em 2004 pelo milionário britânico Richard Branson.

(EUA indústria aeronáutica tecnologia espaço transporte Itália, 474 palavras, já transmitida)

PARIS:

Sonda Euclid parte em busca do lado sombrio do universo

É um dos grandes enigmas da astronomia: 95% do universo está composto por dois misteriosos componentes escuros, sobre os quais ignoramos quase tudo e que a sonda espacial Euclid tentará desvendar.

(EUA cosmologia astronomia Europa aerospacial, 720 palavras, já transmitida)

PARIS:

Ruído de fundo cósmico é ouvido pela primeira vez

Os astrônomos estavam atrás dele há 25 anos e finalmente o encontraram: o ruído cósmico emitido pelo turbilhão de gigantescos buracos negros foi identificado graças a uma técnica inédita de detecção de ondas gravitacionais que abre "uma nova janela para o Universo".

(Espaço astronomia ciência, 690 palavras, já transmitida)

PARIS:

Estudo descobre variante genética que agrava esclerose múltipla

Uma variante genética é responsável pelo agravamento da esclerose múltipla, segundo pesquisa científica que pode levar a um novo medicamento contra a doença.

(Ciência saúde, 427 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP