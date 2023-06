Otan chega a acordo para estender mandato de Stoltenberg

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) chegaram a um acordo para estender o mandato do secretário-geral, Jens Stoltenberg, e o anúncio oficial será feito na próxima semana, disseram diferentes fontes nesta quinta-feira (29).

O mandato do norueguês Stoltenberg, que está à frente da aliança militar transatlântica desde 2014, já foi prorrogado até outubro deste ano, na sequência da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Todos estão na mesma posição. O anúncio será formalizado e anunciado na próxima semana", disse à AFP um diplomata da aliança.

Outros diplomatas acreditados na Otan confirmaram que os 31 países da aliança chegaram a um consenso para uma nova extensão de um ano na gestão de Stoltenberg, após meses de busca de um candidato para o cargo.

Os países da Otan farão uma cúpula na Lituânia em julho, e a intenção da aliança era chegar a essa reunião com a questão do mandato já resolvida.

Nesse processo, dois nomes seriamente cogitados: o da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o do ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, embora este último tenha jogado a toalha na semana passada. Em algum momento, o nome da primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, também foi discutido.

A embaixadora dos Estados Unidos na Otan, Julianne Smith, não confirmou o acordo durante o mandato de Stoltenberg, mas disse que haverá um anúncio nesse sentido "nos próximos dias".

"A possível extensão do mandato de Jens Stoltenberg é uma opção que os aliados estão considerando", disse ele.

