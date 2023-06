Messi e Busquets vêm a Miami para competir e não de férias, garante técnico Tata Martino

O novo treinador do Inter Miami, o argentino Gerardo "Tata" Martino, disse, nesta quinta-feira (29), que Lionel Messi e Sergio Busquets chegam à Flórida para brigar por títulos, não de férias.

O técnico argentino, que dirigiu Messi no Barcelona e na seleção argentina, comentou que conversou com o craque sete vezes vencedor da Bola de Ouro sobre sua iminente transferência para o clube da Major League Soccer (MLS) e com o ex-meia da seleção espanhola Busquets, contratado pela equipe americana dias atrás.

"Às vezes, no nosso mundo, você associa Estados Unidos e Miami a férias. E não é isso. [Messi e Busquets] vêm para competir", garantiu o treinador em entrevista coletiva durante sua apresentação como comandante do clube da Flórida nesta quinta-feira.

"Eles vêm de conquistas de títulos mundiais, ligas espanholas. Não vão relaxar. Vão competir porque têm isso no sangue", afirmou o técnico.

Martino assume o comando do Miami com o time na última colocação da Conferência Leste, depois de perder seus últimos sete jogos. A equipe está no 27º lugar entre os 29 clubes da MLS.

No entanto, o ex-técnico do México e do Atlanta United da MLS disse que ainda existe a oportunidade de salvar algo desta temporada.

"Vamos ver se podemos chegar aos playoffs. No momento, parece um exagero, mas enquanto tivermos a chance, não podemos parar de tentar", acrescentou.

"Estamos em uma boa colocação na US Open Cup, e agora tem um novo torneio, a Leagues Cup, pelo qual vamos lutar. Depois disso, a meta é construir para 2024", projetou o técnico.

Com os olhos na próxima temporada, o diretor esportivo do Inter Miami, Chris Henderson, confirmou que o clube colocará mais peças em seu elenco nas próximas semanas.

Martino, que conquistou a MLS Cup em 2018 com o Atlanta United, garantiu que está claro sobre o que o espera no futuro à frente de sua nova equipe.

"Vejo um campeonato que está sempre evoluindo, uma liga que tem muitas regras, mas são muito claras", disse o técnico argentino.

"É muito nivelado para todas as equipes, o orçamento e o sistema de draft permitem que todas as equipes tenham as mesmas aspirações".

A essas vantagens competitivas, o técnico argentino acrescenta o efeito Messi.

"O fato de o melhor jogador do mundo decidir jogar nesta liga obviamente abrirá um cenário para um crescimento ainda maior."

