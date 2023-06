Menino de 6 anos cai de tirolesa de 12 metros e sai ileso; veja vídeo

O caso aconteceu no parque de ecoturismo Expedición Amazonia, no México, durante o último fim de semana. Vídeo mostra momento do rompimento das cordas

Um menino de 6 anos chamou a atenção nas redes sociais após cair de uma tirolesa de 12 metros de altura e sair ileso. O caso aconteceu em em um parque de ecoturismo em Monterrey, no México, no último domingo, 25. Parque suspendeu funcionamento de equipamento e abriu investigação.

A criança foi filmada por seus parentes quando sofreu a queda após o rompimento das cordas do brinquedo.

De acordo com o jornal estadunidense voltado ao público latino Al Día Dallas, o acidente aconteceu no Parque Expedición Amazonia, que fica dentro do Parque Fundidora.

| MÉXICO: Luego de que un niño de seis años cayera desde una altura de 12 metros en la tirolesa de Expedición Amazonia, al interior del Parque Fundidora en Monterrey, elementos de Protección Civil del Estado clausuraron el lugar.



El menor resultó ileso, afortunadamente cayó… pic.twitter.com/HZLohgxOm6 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 26, 2023

Menino cai de tirolesa: depoimento da família

Um familiar que estava no local do acidente comentou sobre o acontecimento no Facebook e disse que as pessoas ficaram “sem saber o que fazer”.

"Que experiência péssima tivemos! Graças a Deus, Cesar está bem. Ele caiu num lago com profundidade de mais de cinco metros e o pessoal do parque sem saber o que fazer e sem saber nadar”, escreveu Mayra Hernandez.

“Ainda bem que estávamos perto e conseguimos tirá-lo de lá em segurança", escreveu a familiar. Ainda conforme o jornal Al Día Dallas, a criança foi resgatada sem precisar de atendimento médico após o acidente.

Menino cai de tirolesa: o equipamento

De acordo com o Parque Expedición Amazonia, a tirolesa de onde o menino caiu é a mais comprida de Monterrey e somente pessoas a partir de cinco anos são permitidas de utilizar.

A atração tem 280 metros de extensão e é dividida em duas etapas durante o percurso. Os valores para adultos são R$ 53 (aproximadamente 190 pesos) e, para crianças, R$ 46 (165 pesos), segundo o site do equipamento.

O parque, no entanto, anunciou no Instagram o fechamento temporário de diversas atrações e que abrirá uma investigação para saber as causas do acidente.



Pronunciamento do Parque Fundidora no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @parquefundidora

