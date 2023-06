Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a principal consultoria digital mundial que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que irá apresentar sua experiência em Enterprise Performance Management (EPM) da Oracle na ODTUG Kscope23, que ocorre de 25 a 29 de junho em Aurora, Colorado.

As organizações de hoje devem adotar sistemas inteligentes e simplificados para aumentar a eficiência operacional e descobrir o valor oculto em seus dados. O conjunto de soluções de EPM da Oracle oferece aos líderes maior visibilidade do desempenho, o que pode melhorar as tomadas de decisão em toda a empresa e possibilitar melhores resultados de negócios.

"A Perficient oferece a nossos clientes um retorno mais rápido, combinando nossa profunda experiência em plataformas EPM da Oracle com o talento de nossos consultores altamente experientes e credenciados," disse Joe Klewicki, Diretor Geral de Operações de Inteligência de Negócios da Perficient. "Estamos empolgados por ter uma presença bem intensa na Kscope novamente este ano e nos conectar com o mercado para compartilhar nossa experiência em inovação com estas plataformas inteligentes."

Saiba como a Perficient Otimiza Práticas de Negócios com Uso de Tecnologias Oracle

Especialistas no assunto da Perficient irão compartilhar seus conhecimentos em EPM da Oracle durante diversas sessões de aprendizagem na Kscope23. Entre as sessões da Perficient está uma apresentação de estudo de caso com a Boardwalk Pipelines.

O Oracle Cloud revolucionou o modo como empresas de todos os portes e setores fazem negócios, incluindo a consolidação financeira e o processo de fechamento. Durante uma sessão na Kscope23, representantes da Boardwalk Pipelines e da Perficient irão discutir como implementaram com sucesso uma conversão de otimização esparsa densa (DSO) do 'Oracle Financial Consolidation and Close', resultando em um desempenho significativamente melhor. Blake Hood, Analista Contábil Sênior da Boardwalk Pipelines, e Priyakant Rami, Diretor de Gestão de Desempenho Corporativo da Perficient, irão debater a implementação bem-sucedida na terça-feira, 27 de junho, às 13h45.

No total, os especialistas da Perficient irão compartilhar sua liderança de pensamento em oito seções de aprendizagem na Kscope23. Outros temas de apresentação da Perficient na Kscope23 incluem como as equipes financeiras podem utilizar modelos de aprendizagem de máquina no EPM da Oracle, com diversas sessões discutindo como o APEX pode ser utilizado para integrar informações, unificar sistemas de EPM em um aplicativo seguro e muito mais.

Conecte-se com a Perficient na Kscope23

Durante o evento, os especialistas no assunto de EPM da Oracle e Análises da Perficient estarão localizados no estande 519. Os participantes podem visitar o estande para falar com especialistas da Perficient sobre como impulsionar a transformação digital com as tecnologias Oracle.

A Perficient tem mais de duas décadas de experiência na implantação bem-sucedida de mais de 3.000 implementações de clientes usando a tecnologia Oracle. Com 15 especializações Oracle, serviços gerenciados e ativos de IP integrados, a Perficient oferece estratégia e implementação para soluções locais, em nuvem e híbridas para satisfazer as necessidades exclusivas de empresas.

Para obter mais informações sobre a experiência da Perficient em Oracle e EMP, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Perficient

Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, elaboramos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a exceder suas expectativas, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégia incomparável, recursos criativos e tecnológicos, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a serem bem-sucedidas. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Contato

Connor Stieferman, Gerente de Comunicações 314-529-3595 [email protected]

