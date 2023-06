Comunicado do Business Wire :NTT

NTT Ltd., empresa líder mundial em infraestrutura e serviços de TI, anunciou hoje que está melhorando sua oferta de tecnologia para o Tour de France e o Tour de France Femmes avec Zwift para levar IoT, conectividade de borda e computação de borda a este famoso acontecimento esportivo.

Em 2023, a NTT vai focar mais no valor combinado dessas tecnologias para análises em tempo real. A NTT integrará IoT e borda para criar o maior "estádio conectado" do mundo, configurando um gêmeo digital da corrida, que conectará camadas de informações em tempo real para replicar digitalmente todos os aspectos do evento altamente dinâmico.

No centro da coleta de dados da NTT estão as próprias bicicletas. Usando geolocalização, elas transmitirão um fluxo constante de dados de latitude, longitude e velocidade por redes de rádio para motocicletas ou um avião. Um sinal de micro-ondas transportará os dados até o final da corrida, onde um dispositivo de computação de borda em um caminhão executará uma versão em contêiner da plataforma de análise da NTT em tempo real.

A corrida deste ano também verá a integração do ChatGPT na solução humana digital orientada por inteligência artificial (IA) da NTT, que combina aprendizado de máquina, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e IA de conversação. A plataforma humana digital foi especificamente treinada em informações pertinentes sobre a corrida e pode acessar informações detalhadas para melhorar ainda mais a experiência do fã do Tour.

"Combinar IoT e borda desbloqueia um novo nível de excelência operacional que não pode ser alcançado de forma isolada. Capturar, processar e analisar dados juntamente com a unidade dessas tecnologias é essencial para tornar cada bicicleta um 'gêmeo digital', que é a demonstração definitiva da computação de borda em ação", disse Shahid Ahmed, vice-presidente executivo do grupo, Novos Empreendimentos e Inovação da NTT Ltd. .

"Depois de ter trabalhado com a NTT nos últimos nove anos, vimos os dados se tornarem um recurso cada vez maior para explicar melhor a corrida para um público de massa, envolver ainda mais nossos fãs, melhorar sua experiência e apoiar os desafios de nossa organização de corrida", acrescentou Julien Goupil , chefe de Parcerias e Mídia da A.S.O.

Após o anúncio no ano passado da integração da NTT Ltd. e da NTT DATA para criar uma potência de serviços de TI no valor de US$ 30 bilhões, a parceria de tecnologia da NTT com o Tour de France e o Tour de France Femmes avec Zwift agora se enquadra na marca NTT DATA. O objetivo da NTT é transformar negócios para o sucesso, afetar as indústrias para o bem e moldar uma sociedade melhor para todas as pessoas.

Sobre a NTT Ltd.Como parte da NTT DATA, um provedor de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% das empresas Fortune Global 500 e mais de 75% das empresas Fortune Global 100. Estabelecemos as bases para o ecossistema de rede de ponta a nuvem das organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes multicloud e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde convergem redes, nuvem e aplicativos. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos as melhores práticas consistentes em design e operações em todos os nossos data centers seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada em direção a um futuro definido por software, apoiamos organizações com serviços de infraestrutura fornecidos pela nessa plataforma. Possibilitamos um futuro conectado. Acesse services.global.ntt

Sobre a Amaury Sport OrganisationA Amaury Sport Organisation é uma empresa que possui, projeta e organiza os principais eventos esportivos internacionais. Especializada em eventos "fora de estádios", ela possui conhecimento interno de profissões ligadas à organização, mídia e vendas de eventos esportivos. A A.S.O. organiza 250 dias de competição por ano, com 90 eventos em 30 países. Ela está envolvida em cinco grandes esportes: ciclismo (Tour de France), automobilismo (Dakar), eventos de massa (Schneider Electric Marathon de Paris), golfe (Lacoste Ladies Open de France) e vela (produção e distribuição de imagens para regatas de prestígio). A Amaury Sport Organisation é uma subsidiária do Amaury Group, grupo de mídia e esporte que possui o jornal L'Équipe.

