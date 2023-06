Comunicado do Business Wire :Fidelis Insurance Holdings Limited

A Fidelis Insurance Holdings Limited, uma empresa internacional de (res)seguros, com sede nas Bermudas e escritórios na Irlanda e no Reino Unido (a "Empresa"), anunciou hoje preços de sua oferta pública inicial de um total de 15.000.000 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 14,00 por ação ordinária. Das ações ofertadas, 7.142.857 estão sendo oferecidas pela Empresa e 7.857.143 estão sendo oferecidas por alguns dos atuais acionistas da Empresa. Além disto, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 2.250.000 ações ordinárias adicionais dos acionistas vendedores ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição. É esperado que as ações ordinárias comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "FIHL" em 29 de junho de 2023, e a oferta seja concluída em 3 de julho de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

A Empresa pretende usar os rendimentos líquidos que receber da oferta para fazer aportes de capital para suas subsidiárias operacionais de seguros, o que, junto com outras fontes de liquidez, deve permitir que a Empresa aproveite o endurecimento das taxas em curso nos principais mercados em que ela participa, ao subscrever mais negócios sob sua estratégia planejada. A Empresa não irá receber nenhum dos recursos da venda de suas ações ordinárias pelos acionistas vendedores.

J.P. Morgan, Barclays e Jefferies estão atuando como principais administradores contáveis conjuntos para a oferta. Keefe, Bruyette & Woods, uma empresa da Stifel, BMO Capital Markets, Citigroup e UBS Investment Bank estão atuando como administradores contáveis conjuntos para a oferta. JMP Securities, A Citizens Company e Dowling & Partners Securities estão atuando como co-administradores da oferta.

A oferta de ações ordinárias da Empresa está sendo realizada apenas mediante prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto final referente à oferta podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, A/C: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por telefone em 1-866-471-2526 ou por e-mail em [email protected]; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 115 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, por telefone em (888) 603-5847 ou por e-mail em [email protected]; e Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por telefone em (877) 821-7388 ou por e-mail em [email protected]

Uma declaração de registro referente às ações ordinárias foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 28 de junho de 2023. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar ações ordinárias, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários deste estado ou jurisdição.

Sobre a Fidelis

Fidelis Insurance Group ("FIHL") é uma empresa internacional de (res)seguros, com sede nas Bermudas e escritórios na Irlanda e no Reino Unido. Nosso negócio se concentra em três pilares: Especialidade, Sob Medida e Resseguro. Gerenciamos a volatilidade mediante nosso portfólio equilibrado e diversificado. Nossa enorme posição de capital nos dá a flexibilidade de participar de oportunidades atrativas de subscrição.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa pode incluir declarações prospectivas. As palavras "espera", "pretende", "deve" e expressões semelhantes (ou suas negativas) identificam algumas destas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são declarações sobre intenções, crenças ou expectativas atuais da Empresa quanto, entre outros aspectos, a resultados de operações da Empresa, condição financeira, liquidez, perspectivas, crescimento, estratégias e setor em que a Empresa opera. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa estão baseadas em diversas suposições sobre estratégias de negócios presentes e futuras da Empresa e o ambiente no qual a Empresa irá operar no futuro. As declarações prospectivas envolvem riscos inerentes conhecidos e desconhecidos, incertezas e contingências, pois se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro e fazer com que resultados, desempenho ou conquistas reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Muitos destes riscos e incertezas estão relacionados a fatores que estão além da capacidade da Empresa de controlar ou estimar com precisão, como condições futuras de mercado, flutuações cambiais, comportamento de outros participantes do mercado, ações de reguladores e outros fatores, como a capacidade da Empresa de continuar a obter financiamento para satisfazer suas necessidades de liquidez, mudanças na estrutura política, social e regulatória em que a Empresa opera ou em tendências ou condições econômicas ou tecnológicas. Portanto, os leitores não devem depositar confiança indevida nestas declarações, sobretudo quanto a qualquer contrato ou decisão de investimento. Exceto conforme exigido por lei, a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628301704/pt/

Contato

Consultas de investidores: [email protected]

Consultas de mídia: [email protected]

