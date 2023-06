Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), prestadora de serviços de armazenamento e logística refrigerados de alimentos que mais cresce na América Latina, inaugurou hoje suas instalações no Equador, localizadas em Durán, marcando o início da operação no país. O investimento local deve chegar a US$ 50 milhões nos próximos anos e a previsão é que sejam geradas inicialmente 50 posições de trabalho, sendo 80% ocupadas por profissionais da região.

O moderno armazém conta com área para 10.320 pallets congelados e foi construído com soluções tecnológicas sustentáveis, garantindo economia de energia e água e reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade. A área também está preparada para futuras expansões e a localização é estratégica, com fácil acesso a portos importantes do país.

O Equador é um conhecido produtor de alimentos e líder global na exportação de camarões e bananas. A entrada da empresa no mercado equatoriano, oferecendo uma grande capacidade de armazenamento a temperatura controlada, representa um suporte significativo para a infraestrutura do país e contribui com a continuidade do crescimento econômico.

"Contamos com as instalações mais modernas do país, contribuindo com a competitividade do setor logístico no Equador e gerando muito valor aos nossos clientes em fatores como segurança, qualidade e preservação dos alimentos", disse Carlos Burgos, Head da Emergent Cold LatAm no Equador. "O país lidera globalmente a exportação de camarões e bananas, mas certamente todos os produtores e exportadores de alimentos podem se beneficiar da infraestrutura de ponta que passamos a oferecer".

Sobre a Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados da América Latina e Caribe, construindo uma rede de cadeia fria com a mais alta qualidade para fornecer soluções de logística de temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a Região. A empresa foi fundada em agosto de 2021 para atender à necessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado e atender à crescente demanda de clientes locais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente mais de 500 caminhões e mais de 60 instalações de armazenamento a frio, incluindo sete novas instalações em construção ou ampliação, completando um total de 11 países na América Latina.

