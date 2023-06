Cerúndolo avança às semifinais do torneio de Eastbourne

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, 19º do mundo e quarto cabeça-de-chave, se classificou, nesta quinta-feira (29), para as semifinais do torneio de Eastbourne, no Reino Unido, que é disputado em quadra de grama.

Cerúndolo derrotou o chinês Zhizhen Zhang (54º) por 6-2 e 6-3 no duelo das quartas de final.

Nas semifinais, o argentino vai enfrentar o americano Mackenzie McDonald (64º) ou o sueco Mikael Ymer (61º).

Este torneio em Eastbourne serve também para finalizar a preparação para Wimbledon, que começa na segunda-feira em Londres.

-- Torneio ATP de Eastbourne

- Simples masculino - Quartas de final:

Francisco Cerúndolo (ARG/N.4) x Zhizhen Zhang (CHN) 6-2, 6-3

