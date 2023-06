Calor extremo causou mais de 100 mortes em junho no México

Mais de 100 pessoas morreram no México entre 12 e 25 de junho devido ao calor extremo que atinge especialmente regiões do norte do país, informou o governo.

Durante este período, foram reportadas mais de mil emergências "atribuíveis" às altas temperaturas, das quais 104 causaram mortes, segundo um relatório da secretaria de Saúde, publicado na quarta-feira (28).

As autoridades já tinham reportado outras oito mortes de 14 de abril a 31 de maio, somando 112 falecimentos, entre 1.559 casos registrados desde o início da temporada quente em 19 de março.

O maior número de vítimas fatais é do estado de Nuevo León (nordeste), com 64, seguido pelo vizinho Tamaulipas (19 mortos), Veracruz (leste, 15), Tabasco (sudeste, 5), Oaxaca (sul, 4), Quintana Roo (sudeste, 2), Sonora (norte, 2) e Campeche (sudeste, 1), detalha o informe.

Esta semana "a temperatura máxima foi registrada em Aconchi, Sonora, com 49" graus Celsius, indicou a Secretaria de Saúde. As temperaturas máximas no México durante o verão flutuam entre 30 e 45 ºC, de acordo com o relatório.

As mortes, em sua maioria, se devem a insolação, enquanto a segunda causa mais recorrente é a desidratação, acrescenta o balanço.

Autoridades preveem que uma quarta onda de calor pode afetar este país de 127 milhões de habitantes a partir de 1º de julho.

