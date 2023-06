Buscas por cão Wilson são suspensas 40 dias após ele se perder em missão de resgate de crianças

As buscas pelo cachorro Wilson foram encerradas pelas Forças Militares da Colômbia. O cão ajudou nas buscas do avião que caiu na Floresta Amazônica no dia 1º de maio. As informações foram cedidas ao canal colombiano “Caracol” pelas autoridades locais.

O cão ajudou a localizar a aeronave e os corpos de três adultos, além de participar das buscas de quatro crianças que foram resgatadas com vida após 40 dias desaparecidas.

A procura por Wilson foi realizada por uma equipe de cerca de 100 pessoas, dentre elas militares e indígenas. O cachorro desapareceu no dia 18 de maio e as buscas oficiais pelo cão foram encerradas na última quarta-feira, 28 de junho.

Durante a busca, a equipe espalhou comida pela floresta e usou uma cadela no cio para tentar atrair a atenção do cão. No entanto, as buscas não foram bem sucedidas.

"Usamos absolutamente todos os recursos, não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas", contou Pedro Sánchez, comandante de operações especiais das Forças Armadas, ao canal Caracol.



