Wall Street fecha sem tendências definidas após fala de presidente do Fed

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta quarta-feira (28), depois de um forte repique na véspera, após as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que sinalizou para duas altas consecutivas dos juros nos EUA.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,22%, a 33.852,66 pontos, e o S&P 500 permaneceu quase estável, em 4.376,86 unidades (-0,04%), enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,27%, a 13.591,75 pontos.

O mercado foi afetado moderadamente pelas declarações de Powell.

O presidente do Fed disse nesta quarta-feira, em Portugal, que o BC americano está aberto a duas altas consecutivas de suas taxas básicas de juros nos próximos meses para esfriar ainda mais a economia.

O Fed fez uma pausa em seu agressivo ciclo de ajuste monetário em sua última reunião, há duas semanas, depois de dez altas consecutivas dos juros para avaliar os efeitos destes aumentos na inflação.

Durante este encontro, a maioria dos membros do Fed previu dois aumentos dos juros antes do fim do ano.

Powell reiterou que a política monetária do Fed precisará de mais tempo para fazer efeito contra uma inflação forte, e levá-la para a meta de 2%.

"A política (monetária) não tem sido suficientemente restritiva por tempo suficiente", acrescentou.

Em 14 de junho, o Fed decidiu manter os juros em uma faixa de 5%-5,25%, em sua primeira pausa desde março de 2022, depois de dez altas consecutivas.

A próxima reunião de política monetária do Fed vai ocorrer em 25 e 26 de julho.

