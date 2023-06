Verão de Paris será de ensaios para Jogos Olímpicos de 2024

Manobras com barcos para preparar a cerimônia de abertura, primeiras provas de natação no rio Sena e arqueiros na Praça dos Inválidos... A um ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a capital francesa prepara seus ensaios gerais para o grande evento.

Tradicionalmente, cada cidade que recebe os Jogos testa suas novas instalações um ano antes para ter condições meteorológicas similares às da época das competições.

"O verão de 2023 está bem carregado", resumiu no início de junho Pierre-Olivier Beckers, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), em visita a Paris para se reunir com a organização. Os testes serão "ensinamentos" e servirão para "fazer ajustes e abordar os Jogos com total serenidade".

O primeiro teste: uma competição internacional de vela em Marselha, de 9 a 16 de julho, para checar a sede, o vento e a segurança.

No início de agosto, a Ponte Alexandre III será o ponto de partida para os nadadores de águas abertas se lançarem no Sena para uma prova da Copa do Mundo de Maratona Aquática.

Eles serão os primeiros a testar a água do famoso rio, que ficará aberto para banhistas em 20 pontos da região parisiense após os Jogos.

No início de junho, a prefeitura de Paris afirmou que a qualidade da água era "excelente", dando sinal verde para as provas de natação em águas abertas, que serão seguidas de uma competição de triatlo e outra de paratriatlo, em meados de agosto.

Estes eventos também servirão para aferir o calor na capital francesa, que sofre cada vez mais com as ondas de altas temperaturas - este mês de junho foi o mais quente desde o início das medições, no final do século XIX.

Além disso, a Agência Francesa de Luta contra o Doping (AFLD), encarregada de organizar o programa operacional, vai preparar sua logística.

Outro teste importante, também no Sena, mas em meados de julho, será a cerimônia de abertura, o grande quebra-cabeça para a organização. Neste caso, não haverá um ensaio, mas manobras com barcos similares às que vão acontecer em 26 de julho de 2024.

Nesse dia, o comitê organizador só terá "uma bala no cartucho" para que tudo corra bem em um espetáculo com a assinatura do ator e diretor Thomas Jolly, cujo roteiro circula apenas entre algumas pessoas que devem guardar segredo.

Em todo caso, o desafio de mover mais de 115 barcos com os atletas ao longo de seis quilômetros entre a Ponte de Austerlitz e a Ponte de Iéna é grande, principalmente em termos de segurança.

O impacto midiático será mundial, com um bilhão de espectadores. Para concretizar o plano de transmissão, a empresa OBS (Olympic Broadcasting Services) recebeu autorização em meados de junho para usar aviões e helicópteros durante várias horas ao dia sobre as sedes olímpicas e monumentos da cidade, como a Basílica do Sagrado Coração e a Catedral de Notre-Dame.

Algumas sedes também terão que passar por adaptações, como por exemplo em Roland Garros, que nos Jogos receberá o torneio de tênis e também o boxe. O Parque de Exposições de Paris será palco do handebol e do tênis de mesa, enquanto o Grand Palais colocará sua versatilidade à prova com a esgrima e o taekwondo.

A Praça da Concórdia vai receber os esportes urbanos, assim como a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos no final de agosto de 2024. No verão deste ano, será feito "um teste operacional".

No Mundial de Rugby 2026, que será disputado na França de 8 de setembro a 28 de outubro, o local vai se transformar em uma 'vila' para receber os torcedores.

As poucas instalações construídas para os Jogos, como o Centro Aquático Olímpico (CAO), em Saint-Denis, e a Arena La Chapelle, serão testadas em 2024, quando estiverem concluídas.

dec/cpb/gk/pm/cb