Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 28 de junho às 4h (Bras.). (135 x 140 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia localizando os mortos em combates desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia em foram localizadas e contabilizadas as vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 125 mm) - Atualização disponível

* França-homicídio-investigação-polícia: mapa com localização de Nanterre (oeste de Paris), onde um jovem de 17 anos morreu em uma operação da polícia.(135 x 104 mm) - Disponível

* Armênia-Azerbaijão-conflito-diplomacia-Rússia: mapa da Armênia e dos territórios controlados por Armênia e Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh. (135 x 116 mm) - Reenvio disponível

* México-criminalidade-violência-polícia: mapa do México com localização de Tuxtla Gutiérrez, no estado de Chiapas, onde um grupo de funcionários da Polícia foi sequestrado por homens armados enquanto transitavm por uma estrada. (45 x 48 mm) - Disponível

* EUA-clima-calor-meteorologia: mapa com os índices de temperaturas máximas previstas de 29 de junho a 1 de julho. (89 x 117 mm) - Disponível

* Fbl-AUS-NZL-WC-feminino:

1/ Países ganhadores da Copa do Mundo de futebol feminino desde 1991. (45x68 mm) - Disponível

2/ Grupos da Copa do Mundo de futebol feminino de 2023, que acontece na Austrália e Nova Zelândia em julho e agosto. (180x81 mm) - Disponível

3/ Classificação da Fifa das seleções de futebol feminino, em 9 de junho de 2023. (44x91 mm) - Disponível

4/ As 15 artilheiras da Copa do Mundo de futebol feminino. (179 x 182 mm) - Disponível

