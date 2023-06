PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CANADÁ INCÊNDIOS: Incêndios florestais do Canadá não têm precedentes

CINEMA JUSTIÇA: Kevin Spacey comparece à Justiça inglesa para ser julgado por agressão sexual

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Dez mortos em bombardeio russo contra restaurante na Ucrânia

=== CANADÁ INCÊNDIOS ===

MONTREAL:

De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e seu ponto máximo, em geral em julho ou agosto, nem sequer chegou.

(Canadá clima meteorologia meio ambiente incêndio saúde, já transmitida)

MONTREAL:

'Imprevisível': bombeiros estrangeiros enfrentam o desafio dos incêndios florestais no Canadá

Centenas de bombeiros estrangeiros que ajudam os canadenses a combater incêndios florestais sem precedentes enfrentam uma tarefa complexa no coração da floresta, tomada por incêndios fora de controle.

(Canadá ÁfricadoSul CostaRica clima meteorologia meio ambiente França incêndio, 580 palavras, já transmitida)

=== CINEMA JUSTIÇA ====

LONDRES:

O ator americano Kevin Spacey compareceu à Justiça inglesa nesta quarta-feira (28), no início de um julgamento muito aguardado por 12e agressões sexuais contra vários homens entre 2001 e 2013, as quais ele nega "categoricamente".

(GB EUA justiça gente cinema, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

LOS ANGELES:

Kevin Spacey, de anti-herói enigmático a réu de Hollywood

Kevin Spacey construiu uma carreira formidável interpretando anti-heróis enigmáticos, perigosos e carismáticos, mas uma série de acusações de agressão sexual o relegou a persona non grata em Hollywood.

(GB EUA agressão cinema gente justiça, Perfil, 600 palavras, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KRAMATORSK:

Dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, de acordo com um balanço atualizado, em um bombardeio russo que atingiu um restaurante da cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia, na terça-feira (27).

(Ucrânia conflito Rússia, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Menores transgênero e o desafio de crescer no Brasil, país que mais mata trans

Mãe, eu posso morrer hoje para nascer menina amanhã?". Agatha tinha quase quatro anos quando disse a Thamirys Nunes que não queria ser menino. Sua mãe, de 33 anos, soube então que teria pela frente um longo caminho de obstáculos no país com maior número de homicídios de pessoas trans no mundo e com poucos centros de assistência pública para menores inconformados com seu gênero de nascimento.

(Brasil transgênero gênero, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

LONDRES:

Exposição em Londres mostra a aventura empresarial de sete indígenas peruanas

Na aldeia andina de Huayronccoyoc Pampa, uma jovem empresária peruana capacita mulheres indígenas ensinando-as a fazer perucas de "qualidade" com seus cabelos excepcionais. A iniciativa agora será conhecida por todo o mundo em uma exposição fotográfica em Londres.

(GB Peru fotografia mulheres, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Pedidos de calma na França após distúrbios por morte de jovem em ação policial

O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira (28) por "calma" depois que a morte de um jovem atingido por um tiro da polícia provocou distúrbios em um subúrbio de Paris, além de muitas críticas de políticos e celebridades, como o astro do futebol Kylian Mbappé e o ator Omar Sy.

(França polícia gente homicídio, 660 palavras, já transmitida)

ESTOCOLMO:

Homem queima Alcorão em frente a uma mesquita em Estocolmo

Um homem queimou várias páginas de uma cópia do Alcorão do lado de fora da maior mesquita de Estocolmo, em um protesto autorizado pela polícia sueca nesta quarta-feira (28), primeiro dia do feriado muçulmano de Aid al Adha.

(religião manifestação Suécia polícia, 535 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

MINA:

Multidão 'apedreja satanás' no último ritual da peregrinação a Meca

Milhares de muçulmanos vestidos com túnicas se reuniram nesta quarta-feira (28) para o ritual de "apedrejamento de satanás" na Arábia Saudita, nos momentos finais da maior peregrinação (hajj) desde o início da pandemia de covid.

(religião arábia hajj, 560 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Preocupação com novos crimes de guerra na região sudanesa de Darfur

Incendiaram todas as casas do bairro e mataram meu irmão na minha frente". Depois de fugir da região sudanesa de Darfur, Inaam (que usa um pseudônimo) relata a situação infernal de uma nova guerra que provoca recordações dolorosas.

(Sudão conflito direitos DH, 1040 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

SEUL:

Sul-coreanos rejuvenescem com mudança no sistema de contagem da idade

Lee Jung-hee completaria 60 anos em 2024, mas com o fim do sistema tradicional de contagem da idade na Coreia do Sul esta dona de casa rejuvenesceu um ano. E ela está muito feliz.

(CoreiaSul cultura política idade, 650 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

CARACAS:

Negociação ou leilão? O dilema da filial venezuelana da PDVSA nos EUA

A Citgo, filial nos Estados Unidos da estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA), enfrenta um dilema existencial: acionada por credores na Justiça americana, a empresa pode se leiloada se não conseguir negociar com aqueles que tentam cobrar dívidas do país caribenho mediante as ações da refinaria.

(Venezuela economia tribunal, 630 palavras, já transmitida)

TRINIDAD:

A lenta recuperação do turismo pós-pandemia em Cuba

Apesar do fim da pandemia do coronavírus, Cuba segue lutando para recuperar o turismo, uma atividade vital para sua economia. Em Trinidad, joia da ilha caribenha, a temporada alta foi "instável", segundo trabalhadores do setor que apostam no retorno dos visitantes russos e na abertura de novos mercados.

(Cuba Canadá Rússia diplomacia Turquia economia aviação turismo, 718 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Repique e queda: a volatilidade dos grãos sacode o mercado

Os preços dos cereais e das oleaginosas passam por uma correção depois da forte alta registrada na semana passada por efeito das chuvas nos Estados Unidos, de movimentos especulativos e de um certo alívio sobre as provisões originárias da Rússia.

(EUA mercado agricultura, já transmitida)

WASHINGTON:

'Bidenomics': a expressão para convencer eleitores do sucesso da economia

"Bidenomics" é o termo com o qual o presidente Joe Biden espera convencer os eleitores de que sua política econômica teve êxito, no caminho para a eleição presidencial de 2024.

(EUA consumo eleições inflação governo PIB economia, 526 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Temor de 'guinada americana' ao estilo Fox News sacode imprensa francesa

O medo de uma "guinada americana" no estilo da Fox News aumentou na imprensa francesa depois que o magnata Vincent Bolloré, conhecido por suas opiniões muito conservadoras, adicionou um jornal importante a seu crescente grupo de meios de comunicação.

(França política greve imprensa, 640 palavras, já transmitida)

MIAMI:

Novo dialeto inglês com influência do espanhol nasce em Miami

A língua espanhola é ouvida por todas as partes em Miami - nas lojas, nos bares, nos restaurantes, nas consultas médicas ou no banco. A onipresença do espanhol está mudando a forma de falar inglês nesta cidade americana.

(EUA cultura linguagem universidade migração, 498 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América

PARIS:

Um verão transformado em ensaio geral para as Olimpíadas de Paris-2024

Manobras de embarcações para a cerimônia de abertura, natação no Sena, tiro com arco na praça dos Inválidos... A um ano dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o verão que se inicia na capital francesa será um ensaio geral para o evento olímpico.

Por Deborah CLAUDE

(JO 2024 governo transporte polícia FRA Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS ARQUIVO

