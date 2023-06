Iga Swiatek vai às quartas de final do WTA 250 de Bad Homburg

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 250 de Bad Homburg (Alemanha), disputado na grama, ao eliminar a suíça Jil Teichmann (129ª) nesta quarta-feira (28).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 19 minutos.

Na próxima fase, a polonesa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a canadense Leylah Fernandez (96ª) e a russa Anna Blinkova (39ª).

O torneio da Alemanha serve como preparatório para Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, em Londres.

-- WTA 250 de Bad Homburg:

- Simples feminino - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL) x Jil Teichmann (SUI) 6-3, 6-1

Lucia Bronzetti (ITA) x Mayar Sherif (EGT) 1-6, 7-6 (7/2), 6-3

Katerina Siniakova (CZE) x Evgeniya Rodina (RUS) 6-2, 6-4

