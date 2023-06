Coreia do Sul altera forma de contar idade e toda a população rejuvenesce do dia para noite

Lee Jung-hee completaria 60 anos em 2024, mas com o fim do sistema tradicional de contagem da idade na Coreia do Sul esta dona de casa rejuvenesceu um ano. E ela está muito feliz. "É uma sensação boa", afirmou a sul-coreana à AFP. "Para pessoas como eu, que deveriam completar 60 anos no próximo ano, isto faz com que nos sintamos ainda jovens", brinca.

Neste sistema, todos ficam mais velhos na virada do ano, e não na data de aniversário, o que significa que um bebê nascido em 31 de dezembro já tem dois anos em 1º de janeiro, mesmo tendo somente alguns dias de vida. Mas a partir desta quarta-feira, 28, o país adota oficialmente o sistema internacional que calcula a idade das pessoas de acordo com a data de nascimento, o que deixará todos os sul-coreanos um ou dois anos mais jovens.

A mudança oficial terá um impacto limitado na prática, pois em vários aspectos administrativos, como a idade no passaporte, a idade mínima para julgamentos penais ou a idade de aposentadoria, o país já utilizava o sistema internacional. Mas o governo acredita que a alteração vai acabar com a confusão de muitos idosos, que acreditam poder receber a pensão de aposentadoria com base na idade coreana.

Muitos no país criticaram durante anos que a convergência dos sistemas gerava confusão e derrapagens de custos para a administração pública e dificultava o fornecimento de certos benefícios sociais ou serviços médicos.

Por isso, o presidente Yoon Suk-yeol prometeu quando assumiu o poder, em maio de 2022, padronizar a contagem, tendo a Assembleia Nacional (Parlamento) aprovado as leis correspondentes em dezembro passado, tornando Taiwan o único território asiático que ainda mantém o sistema de contagem tradicional chinês, originado há centenas de anos

"Há uma diferença entre a idade que os coreanos usam na vida diária e sua idade legal e, devido ao problema, podem surgir várias disputas judiciais", afirmou o ministro da Legislação Governamental, Lee Wan-kyu, à AFP.

Outras questões, como o ano escolar, o início do serviço militar obrigatório ou a idade mínima legal para consumir bebida alcoólica, são determinadas por outros sistema, conhecido como "idade ano", que seguirá em vigor por enquanto, destacou Lee. Isto significa, por exemplo, que uma pessoa nascida em 2004 - seja janeiro ou dezembro - pode ser recrutada para o serviço militar a partir de 1º de janeiro de 2023, ao em que completará 19 anos.

O governo já anunciou que está aberto a revisar este sistema com base na evolução das mudanças adotadas esta semana, disse o ministro. (Com agências internacionais).