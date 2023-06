Comunicado do Business Wire :Thermo Fisher

A Thermo Fisher Scientific, a líder mundial em servir a ciência, anunciou hoje o lançamento do Gibco? OncoPro? Tumoroid Culture Medium Kit*, o primeiro meio de cultura disponível comercialmente, especificamente desenvolvido para a expansão de tumoroides derivados de pacientes, ou organoides de câncer, de múltiplas indicações de câncer.

OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit (Photo: Business Wire)

Embora o câncer continue sendo uma das principais causas de morte no mundo inteiroi, ainda existem muitos obstáculos para se levar novas terapias contra o câncer para pacientes, com até 97% dos candidatos a medicamentos falhando em ensaios clínicos.ii. Mais semelhante ao tecido de doadores do que os modelos de células 2D tradicionais, os tumoroides derivados de pacientes - culturas de células tumorais derivadas de pacientes individuais - prometem ajudar a melhorar as taxas de sucesso de ensaios clínicos ao possibilitar que os pesquisadores modelem melhor a doença e prevejam a resposta do paciente ao tratamento terapêutico in vitro. No entanto, o uso de tumoroides na pesquisa do câncer fica limitado devido aos requisitos desafiadores no desenvolvimento de culturas e à falta de sistemas de meios disponíveis comercialmente. O novo kit modular de meio de cultura para tumoroides pronto para uso foi idealizado para tornar os modelos de câncer complexos mais acessíveis aos pesquisadores.

"A natureza imprevisível do câncer apresenta um desafio científico e clínico significativo para as descobertas futuras e no desenvolvimento de tratamentos que salvam vidas aos pacientes", disse Brian Douglass, vice-presidente e gerente geral de biologia celular da Thermo Fisher Scientific. "Globalmente, milhões de pacientes e suas famílias ainda aguardam uma cura para o câncer, apesar de décadas de avanços em pesquisas, diagnósticos e tratamentos destinados a ajudar na redução da mortalidade por câncer. Desenvolvemos o novo OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit para que a comunidade científica possa tirar maior proveito dos modelos tumoroides para ajudar a colocar no mercado, de forma mais rápida e econômica, os candidatos a medicamentos."

A Thermo Fisher dedica-se a apoiar os cientistas à medida que elucidam os fluxos de trabalho e protocolos de tumoroides. Além de democratizar este fluxo de trabalho por meio do sistema OncoPro Tumoroid Media, os Tumoroid Assay Development Services (Serviços de Desenvolvimento de Ensaios Tumorais) apoiam a triagem e caracterização terceirizada. Os clientes também podem tirar proveito de 7 linhas de células tumorais OncoPro exclusivas que representam quatro indicações diferentes de câncer, incluindo colorretal, pulmão, endométrio e mama. Para aprimorar a facilidade de uso, o OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit inclui um método de cultura em suspensão escalável e compatível com a automação.

"É bem conhecido que os organoides tumorais são mais preditivos de resultados clínicos, eventos adversos e mecanismos de resistência do que os homólogos estabelecidos da linha celular de método 2D", disse Erik Goka, PhD, vice-presidente de biologia na Revere Pharmaceuticals. "O OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit nos permite integrar perfeitamente os tumoroides em nossa pesquisa e processos de descoberta de medicamentos. Com o sistema de meio para tumoroides, podemos propagar todos os nossos modelos organoides no mesmo sistema de cultura, independentemente do tecido de origem. Este sistema de cultura é fundamental para trazer os organoides tumorais ao nosso laboratório para uso diário."

Em conformidade com a missão da Thermo Fisher de possibilitar que seus clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro, o OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit não exigirá uma licença para uso comercial**.

*Apenas para uso em pesquisa. Não deve ser usado em procedimentos de diagnóstico.**Exclui aplicações de diagnóstico, clínicas e de fabricação.

Sobre a Thermo Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Inc. é líder mundial em servir a ciência, com receita anual superior a US$ 40 bilhões. Nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Não importa se nossos clientes estão acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo desafios analíticos complexos, aumentando a produtividade em seus laboratórios, melhorando a saúde do paciente por meio de diagnósticos ou desenvolvendo e fabricando terapias que mudam vidas, estamos aqui para apoiá-los. Nossa equipe global oferece uma combinação incomparável de tecnologias inovadoras, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de nossas marcas líderes do setor, incluindo a Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Para mais informações, acessewww.thermofisher.com.

ihttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer iihttps://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aaw8412

Informações de contato da mídia: Kristin Blake Tel.: 760-637-1166 E-mail: [email protected]

