Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC and Lockheed Martin Corporation

A Sintavia, LLC, designer de aditivos e fabricante de componentes termodinâmicos avançados para aplicações aeroespaciais e de defesa, anunciou hoje que recebeu um investimento de capital direto da Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT). Os produtos da Sintavia incluem alguns dos sistemas mecânicos mais avançados utilizados em aplicações de voo atualmente, incluindo trocadores de calor de circuitos múltiplos, chassis termodinâmicos complexos e bombas de resfriamento monolíticas. Os termos do investimento, que foi concluído em 27 de junho de 2023, não foram divulgados.

A Sintavia e a Lockheed Martin têm uma cooperação de longa data para expandir a pesquisa de oportunidades de fabricação aditiva de metal (AM) como uma alternativa aos métodos tradicionais de projeto e fabricação. Em dezembro de 2022, as empresas anunciaram uma parceria estratégica para explorar áreas adicionais de tecnologia AM em conexão com a iniciativa da Casa Branca "AM Forward", lançado pelo presidente Joe Biden em maio de 2022. "AM Forward" é um convênio voluntário destinado a fortalecer as cadeias de fornecimento dos EUA, respaldando a adoção e implantação de AM por fornecedores baseados nos EUA.

Desde 2019, a Sintavia vem fornecendo componentes à Lockheed Martin e atualmente mantém relações de fornecimento em todas as quatro áreas de negócios da Lockheed Martin. Os componentes fornecidos pela Sintavia oferecem suporte a diversos programas importantes da Lockheed Martin, incluindo o F-35 e o F-22. O retorno do investimento será utilizado para continuar financiando o desenvolvimento e testes adicionais na Sintavia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este investimento não apenas consolida o relacionamento entre a Lockheed Martin e a Sintavia, mas também demonstra o fato de que os componentes termodinâmicos da Sintavia, otimizados através de tecnologia aditiva, são procurados pelos maiores e mais importantes integradores principais da indústria aeroespacial e de defesa", disse Brian Neff, Fundador e Diretor Executivo da Sintavia. "A Lockheed Martin representa o que há de melhor e temos a honra de contar com o suporte deles enquanto continuamos crescendo e expandindo nossa linha de produtos."

"O investimento estratégico da Lockheed Martin expande nosso contrato de desenvolvimento conjunto atual com a Sintavia anunciado em dezembro passado", disse David Tatro, Vice-Presidente de Transformação de Processos de Operações da Lockheed Martin. "Esperamos intensificar nossa cooperação no projeto e fornecimento de peças fabricadas de modo aditivo em toda a base industrial de defesa."

A RBC Capital Markets, LLC atuou como consultoria financeira e a Alvarez & Diaz-Silveira LLP atuou como consultoria jurídica da Sintavia quanto à transação.

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e imprime em 3D os componentes termodinâmicos mais avançados da indústria aeroespacial e de defesa no momento. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui diversas acreditações Nadcap e outras na área aeroespacial. Para mais informação, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230626146140/pt/

Contato

Contato de mídia Sintavia, LLC: Lindsay Lewis, Diretora de Estratégia Corporativa, +1 954-474-7800,[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.