Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centralizada em dados e orientada por nuvem, anunciou hoje novos recursos no NetApp BlueXP, reforçando ainda mais a posição da NetApp como a principal opção para armazenamento seguro de dados. No panorama tecnológico atual, os dados nunca foram tão valiosos ou tão vulneráveis. Os dados potencializam operações, impulsionam a inovação e criam experiências excepcionais aos clientes. Deste modo, o impacto de ameaças cibernéticas cada vez maiores, como ataques de ransomware e possível perda ou dados corrompidos, pode ser devastador. Atualmente, as infraestruturas de dados em geral abrangem ambientes locais e em várias nuvens, complicando a proteção, a segurança e a conformidade dos dados. A escassez de habilidades e as restrições orçamentárias aumentam ainda mais estes desafios.

As empresas precisam de maior simplicidade no gerenciamento de dados, bem como maior segurança para gerenciar suas propriedades de dados e evitar perdas catastróficas. Os novos recursos disponíveis através do BlueXP se baseiam em sua experiência poderosa e unificada, oferecendo recursos de serviço de dados que podem descobrir, gerenciar e proteger dados em toda a infraestrutura em várias nuvens, ao aproveitar operações de IA/ML para resultados comerciais ideais.

As novas atualizações e inovações de recursos incluem backup e recuperação simplificados, proteção de dados em mais ambientes e implantação em ambientes mais seguros, incluindo sites governamentais, com operações consistentes que garantem a mesma experiência em todos os lugares para todos os aplicativos.

"O que o BlueXP oferece é realmente o melhor da categoria, pois permite uma abordagem diferenciada para o desafio da várias nuvens híbridas", disse Ronen Schwartz, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento em Nuvem da NetApp. "Nosso compromisso é capacitar continuamente as AIOps de modo cada vez maior, ao impulsionar a simplificação de operações complexas de armazenamento e gerenciamento de dados, ao mesmo tempo em que aperfeiçoamos a postura de resiliência cibernética que nossos clientes obtêm através do BlueXP. Embora esta abordagem já suporte os mais seguros ambientes governamentais do mundo, reflete o que nossos clientes comerciais estão exigindo no mundo moderno de dados de hoje."

Os novos recursos do NetApp BlueXP incluem:

-- Estratégias de proteção de dados coesas em sistemas, locais e cargas de trabalho a partir de um único ponto de controle: O backup e a recuperação do BlueXP agora oferecem um único plano de controle que simplifica as estratégias de backup personalizadas em cada carga de trabalho. Independentemente do ambiente, qualquer variante de todo o espectro de estratégias de backup 3-2-1 pode ser facilmente aplicada às cargas de trabalho conforme necessário, eliminando a necessidade de diversas ferramentas e recursos especialmente treinados. Os recursos de backup e recuperação do BlueXP estão sendo estendidos a uma gama mais ampla de cargas de trabalho com suporte para implantações de banco de dados consistentes com aplicativos nas principais nuvens com uso de ofertas de armazenamento definido por software ou nativo de hiperescaladores da NetApp, como bancos de dados Oracle no Amazon FSx para NetApp ONTAP.

-- Implantação em ambientes mais seguros: Os novos modos de implantação privados e restritos do BlueXP permitem que o BlueXP e os serviços de armazenamento e dados associados sejam implantados em ambientes altamente seguros e sensíveis à conformidade, que podem incluir nuvens governamentais ou até mesmo implementações de "dark site" que exigem isolamento total da conectividade com a Internet. A Cloud Insights Federal Edition está disponível agora para implantação em ambientes e cargas de trabalho que exigem proteções de alto nível de impacto do FedRAMP. O Cloud Volumes ONTAP (CVO) agora está disponível no AWS Marketplace para a Intelligence Community (IC) dos EUA, um mercado que oferece suporte às necessidades exclusivas da comunidade de inteligência norte-americana, ao oferecer melhor segurança, maior impacto da missão e economia de custos.

O NetApp BlueXP é o método central para gerenciar o NetApp ONTAP, o software de gerenciamento de dados líder do setor da NetApp, tanto em nuvem como no local. O anúncio do BlueXP de hoje inclui mais de uma dúzia de atualizações e inovações de recursos.

-- Saiba mais sobre o BlueXP e inscreva-se para uma avaliação gratuita em bluexp.netapp.com.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa internacional de software centralizada em dados e conduzida por nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que executem seus aplicativos de forma otimizada das centrais de dados para a nuvem, estejam eles desenvolvendo em nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências em nuvem no local. Com soluções que atuam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628537145/pt/

Contato

Contato de mídia: Kenya Hayes NetApp [email protected]

Contato de investidores: Kris Newton NetApp [email protected]

