Comunicado do Business Wire :Linksys

Linksys introduces the latest addition to its WiFi 6E product portfolio - the Linksys Velop Pro 6E. (Photo: Business Wire)

O WiFi 6E oferece uma conexão de banda extra de 6 GHz que ajuda a reduzir a interferência e aumenta a velocidade dos seus dispositivos conectados. Alimentado pela plataforma Qualcomm® Immersive Home 316, o Linksys Velop Pro 6E oferece alcance e cobertura incríveis com WiFi 6E, permitindo que os usuários transmitam, baixem ou trabalhem com uma conexão mais rápida e ampla, além de mais dispositivos em sua rede. Cada nó de banda tripla possui uma porta LAN Ethernet de 1 Gbps para conectar dispositivos com fio a redes sem fio. Com o mais recente aplicativo móvel da Linksys, o Velop Pro 6E é facilmente configurado em menos de 10 minutos* e gerenciado remotamente com segurança e outros recursos úteis, como acesso de convidados, controle dos pais e muito mais.

"Hoje, uma residência conectada com Wi-Fi onipresente é o novo normal, mas as pessoas querem que os dispositivos de rede se mesclem à decoração", disse o Vice-Presidente de Experiências, Jeevan Patil. "Atendemos a esta demanda com nosso Velop Pro 6E, o primeiro em nossa nova série Designer, usando nosso design de gotícula, inspirado na natureza, em cores como Carbon Black, Pebble Grey e Pure White."

"As pessoas não querem apenas que o dispositivo de rede doméstica se mescle, mas querem instalá-lo com rapidez", disse o Engenheiro Chefe, Michael Forbes. "Com nosso Velop Pro 6E, reduzimos o tempo de configuração em dois terços, para que um sistema completo possa estar configurado e operacional em menos de 10 minutos."

O Linksys Velop Pro 6E está disponível em três configurações com 1 pacote a partir de US$ 199. 1 pacote cobre ± 3.000 pés quadrados, 2 pacotes cobrem ± 6.000 pés quadrados e 3 pacotes cobrem até ± 9.000 pés quadrados. O Velop Pro 6E se une à linha WiFi 6 da Linksys, incluindo o Hydra Pro 6E e o Atlas Max 6E.

Recursos e Benefícios Adicionais

-- Configuração aperfeiçoada - Com um processo rápido e fácil, os usuários podem configurar 3 nós em menos de 10 minutos.

-- Segurança - Proteja seus dispositivos com atualizações automáticas de segurança, uma rede de convidados separada e outros recursos avançados através do aplicativo.

-- Filtragem de DNS da Fortinet - Desenvolvido pela equipe de pesquisa de ameaças FortiGuard Labs da Fortinet, o serviço de filtragem de DNS FortiGuard protege contra conexões de usuários a sites e conteúdos maliciosos ou inadequados.

-- Cobertura estável e extremamente rápida - A plataforma Qualcomm® Immersive Home 316 combina recursos inovadores de malha com recursos avançados de WiFi 6E.

-- Novo fator de forma - O design de gotículas mais recente traz melhor gerenciamento térmico, cobertura e desempenho em um espaço mais compacto.

-- Embalagem revisada - Novas embalagens recicláveis feitas com 65% de material reciclado.

-- Melhor tecnologia de malha - Fornece aos usuários um recurso auto-otimizado simples para cooperação, transmissão digital, jogos eletrônicos ou grandes reuniões com diversos dispositivos. A rede é automaticamente monitorada regularmente para garantir uma experiência de qualidade.

Disponibilidade e Imagens

O Linksys Velop Pro 6E estará disponível em 16 de julho por US$ 199,99 (1 pacote), US$ 349,99 (2 pacotes) e US$ 499,99 (3 pacotes) (preços de varejo sugeridos pelo fabricante) no Linksys.com e varejistas selecionados. Imagens e recursos podem ser encontrados aqui.

Sobre a Linksys

Linksys é uma marca icônica comemorando seu 35o aniversário de inovação na conectividade doméstica. A Linksys tem muitas inovações no setor a seu crédito, sendo especialista comprovada em fornecer produtos de conectividade mais simples, rápidos e confiáveis para residências a preços acessíveis. "Na Linksys, projetamos a simplicidade para que você nunca experimente a complexidade."

* Tempos de configuração e resultados de desempenho podem variar para sua rede doméstica individual.

