Comunicado do Business Wire :IDE Technologies

IDE Technologies, líder mundial em fornecer plantas de dessalinização de água do mar em grande escala, recebeu o NTP (Notice To Proceed) do contrato EPC da Planta de Dessalinização SADDN da Techint E&C, a Contratante EPC geral para todo o Projeto SADDN. A planta, localizada na área de Tocopilla, no norte do Chile, terá uma capacidade projetada de 840 lps (cerca de 73.000 m³/dia) uma vez em operação. Como parte do projeto SADDN, que fornece água dessalinizada a três minas do Distrito Norte da CODELCO (Radomiro Tomic, Chuquicamata e Ministro Hales), esta planta de dessalinização é um importante acréscimo à visão da CODELCO de reduzir seu consumo de água de fontes tradicionais do interior em 60% até 2030.

Desenvolvido por um consórcio composto pela Marubeni e Transelec, o projeto SADDN inclui sistemas de captação e descarga da planta de dessalinização, uma tubulação de 160 km e três estações de bombeamento que irão elevar a água dessalinizada a cerca de 3.000 m acima do nível do mar. Esta é a primeira fase de uma planta de dessalinização maior que irá alcançar uma capacidade projetada de 1.956 lps (cerca de 170.000 m³/dia).

"Com cada projeto de dessalinização considerável que executamos, a IDE se compromete a entregar resultados superiores mediante um projeto socialmente responsável e uma execução de construção segura e sustentável, agregando valor a nossos clientes e sua experiência", disse Miki Tramer, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da IDE. "Estamos ansiosos por fazer parte do sucesso do projeto e antecipar sua conclusão com grande entusiasmo."