Comunicado do Business Wire :FEELM

A KIWI, líder da indústria italiana em tecnologia de vaporização, anunciou o lançamento do KIWI GO na Itália, apresentando o FEELM Max - a primeira solução do mundo de cápsula descartável de bobina de cerâmica. O KIWI GO reflete um passo revolucionário na tecnologia de vaporização, adotando avanços que elevam a experiência de vaporização e confirmam ainda mais o compromisso da KIWI com a inovação centrada no usuário.

Evolução do KIWI GO na indústria de vaporização

O KIWI GO, apresentando FEELM Max em 2022, a primeira solução do mundo de cápsula descartável de bobina de cerâmica, representa um grande avanço na tecnologia de vaporização. Este produto revolucionário demonstra a dedicação da KIWI com a inovação centrada no usuário, levando a experiência de vaporização a níveis mais altos.

Em colaboração com a FEELM, maior fornecedora do mundo de tecnologia de vaporização e principal marca da empresa de tecnologia de atomização SMOORE, a KIWI aproveitou o poder do FEELM Max para criar o KIWI GO. A incorporação de tecnologia avançada de aquecimento por meio da bobina de cerâmica, juntamente com um sistema de controle de potência constante e um tanque transparente de e-líquido, impulsionaram o KIWI GO para a vanguarda da indústria de vaporização.

Mattia Sparacino, CEO e fundador da KIWI Vapor, destacou o papel fundamental desempenhado pela tecnologia de bobina de cerâmica no KIWI GO. Esta inovação melhora significativamente o desempenho do produto, proporcionando mais de 25% de baforadas em comparação com as soluções tradicionais de bobinas de algodão. Além disso, a conformidade do KIWI GO com os regulamentos da Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia garante uma generosa capacidade de e-líquido de 2 ml, oferecendo conveniência aos consumidores e uma solução de vaporização compatível.

O design sem algodão do KIWI GO permite uma utilização superior de e-líquido, resultando em uma melhor produção de sabor e de vapor. Além disso, esta tecnologia de ponta reduz as impurezas do processo de aquecimento, garantindo uma experiência de vaporização limpa e sedosa.

O sistema de gerenciamento de energia de potência constante garante mais de 95% de consistência de vapor, garantindo uma experiência de vaporização estável e satisfatória. O design prático do KIWI GO, com um tanque transparente de e-líquido, oferece conveniência visual e monitoramento fácil do e-líquido.

Reconhecimento do KIWI GO no setor

A indústria de vaporização reconheceu a inovação e o impacto excepcionais do KIWI GO. Na cerimônia de premiação anual do Vapouround 2023, realizada em Birmingham (Inglaterra) em 12 de maio de 2023, o KIWI GO foi coroado como o "Melhor cigarro eletrônico descartável", solidificando ainda mais sua posição de liderança no setor.

Além disso, o recém-concluído Vapouround MENA Vape Award 2023 homenageou o STARTER KIT da KIWI como a "Melhor cápsula de sistema aberto" em Dubai (EAU) em 21 de junho de 2023, apresentando o desenvolvimento integral da marca e o desempenho inovador da principal marca de cigarros eletrônicos.

Disponibilidade e expansão

O KIWI GO está disponível para compra em pontos de venda e nas lojas da KIWI na Itália desde 23 de junho. Atualmente operando oito KIWI STOREs, a empresa planeja expandir sua presença com mais de 40 lojas adicionais, garantindo que os consumidores italianos tenham acesso aos melhores produtos de vaporização.

Mattia Sparacino expressou seu entusiasmo, afirmando: "O lançamento do KIWI GO marca um importante salto no futuro da vaporização. Nossa busca incansável pela inovação de produtos, combinada com a excepcional tecnologia de atomização da FEELM, culminou em um produto que tem tudo para revolucionar a indústria. Esperamos ansiosamente expandir ainda mais os limites".

Colaboração da KIWI com a FEELM

A colaboração da KIWI com a FEELM exemplifica o compromisso constante da marca com o avanço da tecnologia de vaporização e o fornecimento de soluções de vaporização superiores e regulamentadas em escala mundial. O KIWI GO é uma prova da dedicação contínua da empresa e do compromisso de impulsionar a evolução tecnológica na indústria de vaporização.

Sobre a KIWI

Fundada em 2020, a KIWI é uma marca italiana na vanguarda da indústria de vaporização. Sua missão é oferecer uma alternativa simples e eficaz para ajudar as pessoas a parar de fumar. Projetada na Itália com uma perspectiva global, a KIWI expandiu rapidamente seu alcance, envolvendo distribuidores e consumidores em mais de 45 países em apenas dois anos.

Sobre a FEELM

Como uma das principais marcas de tecnologia da SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Aproveitando o poder da tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabor, a FEELM combina inovação e eletrônica para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaporização premium.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628190680/pt/

Contato

Imprensa: Ruiqi Wang [email protected]

