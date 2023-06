Rabiot renova com a Juventus até 2024

O meia francês Adrien Rabiot, que estava em fim de contrato com a Juventus, decidiu renovar por mais uma temporada, anunciou o clube de Turim nesta terça-feira (27).

"Adrien renova até 30 de junho de 2024", informou a Juve em sua página na internet.

A um ano da Eurocopa da Alemanha, o jogador escolheu continuar sob o comando do técnico Massimiliano Allegri na 'Velha Senhora', apesar de o clube não estar na próxima Liga dos Campeões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rabiot, que desembarcou em Turim em 2019, encerrou sua melhor temporada na Juventus, com 11 gols entre todas as competições, apesar do ano complicado para a equipe: eliminada na fase de grupos da Champions e sétima colocada no Campeonato Italiano, após ser punida com a perda de 10 pontos por fraudes contábeis da diretoria.

O meia de 28 anos foi um dos jogadores mais regulares no time de Allegri e se consolidou como titular da seleção da França na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde os 'Bleus' foram vice-campeões.

Tanto no clube como na seleção, seu bom desempenho coincidiu com a ausência de Paul Pogba, que praticamente não jogou na temporada por conta de uma grave lesão no joelho.

Segundo a imprensa italiana, Rabiot tinha uma oferta de transferência para o Manchester United, mas decidiu permanecer na Juventus.

alu/smr/pm/cb