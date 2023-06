Putin: nem o exército nem a população apoiaram rebelião do grupo Wagner

Nem o exército nem a população russa apoiaram a rebelião armada do grupo paramilitar Wagner, afirmou nesta terça-feira (27) o presidente Vladimir Putin, durante um discurso para as forças de segurança no Kremlin, em Moscou.

"As pessoas que foram arrastadas para a rebelião viram que o exército e a população não estavam do seu lado", afirmou Putin, antes de destacar que o trabalho das forças de segurança no sábado "permitiu impedir a evolução extremamente perigosa da situação".

