Polícia faz buscas em prefeitura de distrito em Paris em investigação sobre presidente do PSG

A polícia francesa fez buscas nesta terça-feira (27) na prefeitura de um distrito de Paris, chefiada pela ex-ministra conservadora Rachida Dati, e nos escritórios de dois advogados em uma investigação sobre o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, informaram fontes próximas ao caso.

Agentes do Escritório Central de Luta contra o Crime Organizado (OCLCO) realizaram a operação como parte de uma investigação aberta em janeiro por sequestro e tortura, entre outros crimes, denunciados por um lobista franco-argelino, disse à AFP uma das fontes.

Este lobista de 42 anos, Tayeb Benabderrahmane, denunciou na Justiça em 2022 que foi detido em 2020 no Catar, onde tinha fixado residência três meses antes, por suas ações de lobby.

Segundo seu relato, ele foi torturado durante os seis meses em que ficou detido. Foi libertado em novembro de 2020, após assinar um protocolo, no qual se comprometia a não divulgar documentos "sensíveis" de Al-Khelaïfi, nem falar sobre o dirigente do PSG.

Além das buscas no 7º distrito da capital francesa, também foram averiguados os escritórios dos advogados Francis Szpiner - prefeito do 16º distrito de Paris - e Olivier Pardo, acrescentaram as fontes.

Dati, ministra da Justiça (2007-2009) durante o governo de Nicolas Sarkozy, foi indiciada em julho de 2021 por "corrupção passiva" e "encobrimento de abuso de poder" na investigação sobre seu trabalho como assessora do empresário franco-brasileiro Carlos Ghosn, ex-chefe da Renault-Nissan, algo que ela nega.

Paris é dividida em 20 distritos, cujos cidadãos escolhem a cada seis anos seus respectivos prefeitos. Os distritos do centro (do 1º ao 6º) têm o mesmo chefe executivo. Os conselheiros municipais eleitos (vereadores) escolhem então o prefeito, ou prefeita, de toda a cidade, atualmente a socialista Anne Hidalgo.

