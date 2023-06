PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA WAGNER: Putin agradece ao exército por evitar 'guerra civil'

PLANETA DESMATAMENTO: Terra perdeu mais de 41.000 km2 de floresta em 2022, em particular no Brasil

=== RÚSSIA UCRÂNIA WAGNER ===

MOSCOU:

Putin agradece ao exército por impedir 'guerra civil' após rebelião do grupo Wagner

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, homenageou nesta terça-feira (27) o exército do país que, segundo ele, impediu uma "guerra civil" durante a rebelião do grupo paramilitar Wagner, que foi perdoado mas recebeu a ordem de entregar suas armas pesadas.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA /

PARIS:

A estratégia questionada do grupo Wagner, braço armado de Moscou no exterior

O grupo paramilitar Wagner é considerado, há anos, o braço armado de Moscou no exterior, em particular na Síria e em vários países africanos, papel que pode ser questionado após o motim de seu líder na Rússia.

=== PLANETA DESMATAMENTO ===

PARIS:

Planeta perdeu área de floresta equivalente a campo de futebol a cada 5 segundos em 2022

A Terra perdeu uma área de floresta tropical virgem equivalente a um campo de futebol a cada 5 segundos em 2022, e mais da metade da destruição aconteceu no Brasil e na Bolívia, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (27).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Divulgados áudios de Trump falando de documentos secretos em seu poder

O ex-presidente americano Donald Trump, acusado de manipulação negligente de segredos de Estado, falava de um plano para atacar o Irã, supostamente contido em documentos confidenciais que mantinha em sua casa, de acordo com uma conversa gravada divulgada pela rede CNN na noite de segunda-feira (26).

-- EUROPA

MUNIQUE:

Ex-CEO da Audi é condenado no escândalo 'Dieselgate'

O ex-CEO da Audi Rupert Stadler, primeiro executivo do grupo Volkswagen julgado pelo caso "Dieselgate", foi condenado nesta terça-feira (27) na Alemanha a 21 meses de prisão com suspensão condicional da pena, depois de se declarar culpado no escândalo mundial de motores manipulados.

LONDRES:

Enviar migrantes do Reino Unido para Ruanda custaria US$ 210 mil por pessoa

O controverso plano britânico de enviar demandantes de asilo rejeitados para Ruanda, um país africano a 6.400 quilômetros de Londres, custaria cerca de 169.000 libras (1,02 milhão de reais na cotação atual) por pessoa, de acordo com uma avaliação de impacto do governo publicada nesta terça-feira (27).

-- ORIENTE MÉDIO

MONTE ARAFAT:

Peregrinos rezam no Monte Arafat sob calor intenso para o grande momento do hajj

Centenas de milhares de fiéis lotaram nesta terça-feira (27) o Monte Arafat da Arábia Saudita, no momento culminante do hajj - a grande peregrinação anual dos muçulmanos -, sob um calor intenso.

-- ÁSIA

HONG KONG:

Um edifício abriga urnas funerárias na superpopulosa Hong Kong

Com seu saguão em mármore e lustres luxuosos, este arranha-céu de doze andares passa facilmente por um hotel em Hong Kong. No entanto, este será o local de descanso eterno para milhares de pessoas nesta cidade superdensa onde o espaço é escasso, mesmo para os mortos.

=== ECONOMIA ===

TIANJIN:

Pequim critica tentativa ocidental de reduzir dependência da China

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, criticou nesta terça-feira (27) as tentativas ocidentais de reduzir a dependência econômica de seu país, que chamou de "proposição falsa" em um mundo de economias interligadas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

Expedição tentará provar que rio Amazonas é maior que o Nilo

Qual é o rio mais longo do mundo: o Nilo ou o Amazonas? Uma expedição internacional de exploradores tentará resolver essa disputa que dura décadas, navegando em barcos ecológicos pelo rio que banha a maior floresta tropical do planeta.

PARIS:

A Inteligência Artificial pode acabar com a humanidade?

Os alarmes surgiram por todas as partes: a Inteligência Artificial (IA) representa um risco existencial para a humanidade e deve ser controlada antes que seja tarde demais.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América

