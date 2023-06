FMI e Paquistão podem fechar acordo sobre pacote de resgate econômico de US$ 6 bilhões

Um alto funcionário do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o primeiro-ministro do Paquistão indicaram nesta terça-feira, 27, que um acordo poderia ser alcançado em breve para liberar o pacote de resgate econômico, no valor de US$ 6 bilhões, ao país do sul da Ásia.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz, Sharif conversou hoje com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, segundo um comunicado do governo paquistanês. Os dois também se encontraram na semana passada, à margem de uma reunião global em Paris.

Mais tarde, o chefe da missão do FMI em Islamabad sugeriu que as partes estavam perto de chegar a um acordo. As negociações entre o Paquistão e o FMI pararam em dezembro, depois que o credor global atrasou a liberação de uma parcela crucial de US$ 1,1 bilhão dos recursos de resgate. O acordo foi originalmente assinado em 2019 pelo antecessor de Sharif, Imran Khan.

O acordo previa um prazo e, se o FMI até sexta-feira decidir que o Paquistão não cumpriu os termos propostos, o fundo poderia cancelar todo o pacote de resgate. Horas depois que Sharif falou com a chefe do FMI para reativar os fundos, o chefe da missão do credor global em Islamabad, Nathan Porter, deu a entender que os lados estavam perto de chegar a um entendimento.

O Paquistão e o FMI têm discordado sobre o que o fundo diz ser o cumprimento insatisfatório de Islamabad com as condições do resgate econômico. O Paquistão afirma ter cumprido integralmente as condições.