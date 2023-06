Contra Aucas, Flamengo busca 'identidade' e vaga nas oitavas da Libertadores

O Flamengo terá uma dupla missão ao receber o equatoriano Aucas nesta quarta-feira (28), no Maracanã: garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores e "encontrar uma identidade futebolística" que lhe permita lutar pela manutenção do título do torneio.

Os atuais campeões vivem uma montanha-russa de resultados e atuações desde que o técnico argentino Jorge Sampaoli assumiu o cargo em abril: foram dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

"Somos uma equipe que ainda não está pronta e muitas vezes não consegue definir", disse o treinador. Embora a vaga nas oitavas de final esteja próxima, os rubro-negros precisam garanti-la na última rodada da fase de grupos para poder seguir sonhando com a quarta taça da principal competição de clubes da América.

O time carioca é segundo do Grupo A, com oito pontos, dois a menos que o líder e já classificado Racing (da Argentina), e acima do chileno Ñublense (terceiro colocado, com 5 pontos) e do último Aucas (4), sem chances de avançar mas ainda lutando para jogar o playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O empate classifica os rubro-negros e a vitória pode colocá-los na liderança, dependendo do resultado do duelo que vai ser disputado no mesmo horário entre argentinos e chilenos, em Avellaneda.

Um revés no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília) e uma vitória do Ñublense, dependendo do saldo de gols, podem deixá-los de fora e tendo que se contentar apenas com o terceiro lugar, que o levaria a disputar a repescagem valendo uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

Acostumado a fazer rodízios no elenco a cada jogo, Sampaoli não deu pistas sobre qual será o time titular, mas garantiu que a partida é muito importante para seus jogadores independentemente de quem comece jogando.

"Temos que encontrar uma identidade e defender essa identidade. Trabalhamos para que isso aconteça", disse ele no domingo, após vencer o Santos por 3 a 2 fora de casa, vitória que levou o time ao terceiro lugar do Brasileirão, oito pontos atrás do líder Botafogo.

Embora o tempo esteja se esgotando devido ao calendário apertado do futebol brasileiro, o técnico argentino tem a seu favor o peso do elenco do Flamengo, um dos mais fortes da América do Sul.

Seus jogadores de maior destaque estão disponíveis e vão lutar por uma vaga no time titular, para enfrentar uma equipe que os derrotou (2-1) na primeira rodada do grupo, quando os cariocas eram comandados pelo português Vítor Pereira.

"Temos um elenco para estar no seu melhor em todas as frentes", disse o capitão Everton Ribeiro.

Sem chances de classificação para a próxima fase em sua primeira participação na Libertadores, o Aucas almeja subir ao terceiro lugar para dar continuidade a sua campanha internacional, na Sul-Americana.

O time de Quito, campeão equatoriano em 2022, terá a estreia de seu técnico na visita ao Maracanã, após a saída abrupta do venezuelano César Farías há duas semanas por agredir fisicamente jogadores adversários em meio a um jogo do campeonato equatoriano.

Farías, que conquistou o maior título da história do Aucas, foi substituído pelo colombiano Santiago Escobar, que fará uma estreia difícil diante da torcida rubro-negra.

"Juntos vamos nos multiplicar", disse 'Sachi'.

Escobar não poderá contar com o zagueiro Edison Caicedo, expulso no empate sem gols com o Ñublense na última rodada.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha - Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Gerson - Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton 'Cebolinha' - Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Aucas: Damián Frascarelli - Luis Cangá, Wilker Ángel, Alan García - Luis Cano, Sergio Quintero, Jhonny Quiñónez, Edinson Vega, Carlos Cuero - Erick Castillo, Jhon Cifuente. Técnico: Santiago Escobar

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

raa/app/aam/am