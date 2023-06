Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O jogo de MMORPG da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond "MIR M") inaugurou hoje uma loja exclusiva para o token de governança do jogo.

Wemade abre a Loja de DOGMA, um local exclusivo para o token de governança do jogo (crédito: Wemade)

Na "Loja de DOGMA", os usuários podem comprar produtos especiais que não estão disponíveis nas lojas gerais usando DOGMA, o token de governança do MIR M. A abertura da loja aumenta a utilidade do DOGMA, que era usado para votação em elementos do conteúdo principal, como convocar bosses de campo e bosses mundiais e realizar a Batalha Ocupacional do Vale Oculto.

Os preços dos produtos na "Loja de DOGMA" são ajustados diariamente, refletindo o valor médio diário do DOGMA. Todos os DOGMA usados para comprar itens serão incinerados.

O MIR M também apresentou o "Tempo e Espaço do Monstro", um novo sistema de crescimento de personagens que funciona de forma sazonal. No "Tempo e Espaço do Monstro", os usuários podem aumentar as estatísticas de seus personagens registrando "Pedras Demoníacas" obtidas de campos e itens de "Essência" fornecidos como recompensa por invocar e derrotar monstros.

A primeira temporada vai até 22 de agosto. Neste período, o "Desafio: Conquista do Tempo e Espaço do Monstro" também será realizado. Os usuários podem concluir vários feitos para obter o "Baú de Conquistas do Tempo e Espaço do Monstro", que contém "Bilhete de Invocação de Avatar" e "Bilhete de Invocação de Familiar".

Além disso, haverá um evento de presença onde o "Baú de Pedra Demoníaca", o "Baú de Seleção de Mandala", o "Bilhete de Entrada de Raide de Boss" etc. serão entregues até 24 de julho. E o evento "Oficina de Yoyo" será realizado antes da atualização de 11 de julho, onde os usuários podem fabricar itens como o "Baú de Seleção de Armadura de Relíquia" e o "Baú de Pedra da Alma do Dragão de Destruição Suprema" usando "Tokens de Monstro" obtidos no Calabouço de Descendentes Infernais. Além disso, a chance de sucesso da ativação da Mandala será aumentada.

O evento sazonal para julho, Batalha Rumble, também foi revelado. Nesta temporada, recompensas adicionais especiais serão dadas aos usuários entre as 100 melhores posições da classificação final. E antes da atualização de 25 de julho, as recompensas de vitória e derrota da Batalha Rumble também terão o triplo do valor anterior.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no seu site oficial.

