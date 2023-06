Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

A Organon (NYSE: OGN), uma empresa multinacional de saúde com foco na saúde feminina, lançou hoje seu Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2022-2023. O relatório destaca o progresso da empresa em sua abrangente plataforma de ESG, Her Promise (Promessa Dela) e seus alvos relacionados, que estão alinhados com as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) das Nações Unidas.

"Na Organon, nosso propósito é impulsionado pela promessa de quatro bilhões de mulheres e meninas no mundo", disse Kevin Ali, Diretor Excecutivo da Organon. "Ao lado de nossos parceiros, a Organon obteve ganhos mensuráveis quanto à nossa estratégia de ESG, incluindo inovação para necessidades femininas de saúde, ajudando a reduzir o número de gestações não planejadas. Tenho orgulho do progresso que fizemos e do impacto que nossas iniciativas vêm tendo em criar um mundo melhor e mais equitativo."

A Organon continuou fazendo investimentos concentrados e formar parcerias estratégicas para introduzir e expandir o acesso a soluções de saúde, bem como promover a equidade de gênero. Destaques adicionais do progresso da Organon incluídos em seu Relatório de ESG de 2022 incluem:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Concluiu oito transações desde o lançamento da Organon em 2021, que permitem à empresa avançar significativamente rumo a sua visão de inovar na saúde feminina, com novos ativos e investimentos em áreas de necessidades médicas não atendidas.

-- Junto com nossos colaboradores, ajudou a prevenir uma estimativa de 57 milhõesde casos de gravidez não planejada, desde o início do programa 'Her Promise Access Initiative' (Iniciativa de Acesso à Promessa Dela), colocando a empresa aproximadamente na metade do caminho de sua meta de prevenir cerca de 120 milhões de gestações não planejadas até 2030.

-- A 'Her Plan is Her Power' (Seu Plano é Seu Poder), uma iniciativa de US$ 30 milhões durante 3 anos, que expande e acelera os esforços da empresa em ajudar a reduzir gestações não planejadas mediante apoio concedido a nível mundial, bem como investimentos em soluções direcionadas à comunidade, nos EUA, em países de baixa e média rendas e em todo o mundo.

-- Diversidade avançada, equidade e inclusãodentro da empresa ao aumentar a representação feminina na liderança e concluir seus primeiros estudos de equidade salarial de funcionários nos maiores mercados da empresa; e alcançar a meta de diversidade de fornecedores da empresa em aumentar os gastos endereçáveis com diversos fornecedores (incluindo empresas lideradas por mulheres) em 25%.

-- Fez progressos direcionados às principais metas ambientais. Isto inclui reduções gerais no uso de energia, esgoto e água.

"A missão corporativa da Organon e sua estratégia de ESG estão muito ligadas", disse Carrie Cox, Presidente de Conselho. "Nosso segundo relatório de ESG, destacando o primeiro ano completo de operações da empresa, mostra seu progresso rumo a metas importantes. Esperamos que a Organon mantenha este ímpeto à medida que a empresa cresce e continua ajudando a melhorar a saúde das mulheres, suas famílias e suas comunidades."

Para obter mais detalhes sobre a estratégia, metas e iniciativas de ESG da Organon, baixe o Relatório de ESG 2022 completo em https://www.organon.com/about-organon/environmental-social-governance/.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa internacional de saúde formada para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. A Organon oferece mais de 60 medicamentos e produtos para a saúde da mulher, além de um crescente negócio de biossimilares e uma grande franquia de medicamentos estabelecidos em diversas áreas terapêuticas. Os produtos existentes da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiam investimentos em inovação e futuras oportunidades de crescimento em saúde feminina e biossimilares. Além disso, a Organon está buscando oportunidades para colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, aproveitando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e cerca de 10.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Para mais informação, acesse http://www.organon.com e conecte-se conosco no LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Algumas declarações e divulgações neste comunicado à imprensa são "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não se referem exclusivamente a fatos históricos ou atuais, podendo ser identificadas pelo uso de palavras como "metas", "pode", "espera", "pretende", "antecipa", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "irá", ou palavras de significado similar. Estas declarações prospectivas estão baseadas em nossos planos e expectativas atuais e sujeitas a diversos riscos e incertezas que podem fazer com que nossos planos e expectativas, incluindo resultados reais, difiram materialmente das declarações prospectivas. A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à 'Securities and Exchange Commission' (SEC), incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022 e registros subsequentes na SEC, disponíveis no site da SEC em www.sec.gov).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230627425992/pt/

Contato

Contatos de mídia: Karissa Peer (614) 314-8094

Kate Vossen (732) 675-8448

Contatos de investidores: Jennifer Halchak (201) 275-2711

Alex Arzeno (646) 430-2028

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.