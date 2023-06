Comunicado do Business Wire :Nexusguard

Em 2022, o número de ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) teve um aumento de 115,1% ao redor do mundo em relação ao total observado em 2021 de acordo com a nova pesquisa da Nexusguard divulgada em seu Relatório Estatístico de DDoS de 2022. Os dados também mostram que criminosos cibernéticos continuaram a alterar seus vetores de ameaças ao direcionarem-se a plataformas de aplicativos, bancos de dados online e sistemas de armazenamento baseados em nuvem em Provedores de Serviços de Internet (ISPs). Isso resultou em um impacto mais significativo em termos globais, à medida que as organizações continuam a transferir suas cargas de trabalho para a nuvem.

Embora o número total de ataques DDoS tenha mais que dobrado, o tamanho máximo de 361,9 gigabits por segundo (Gbps) representou uma redução de 48,2% em relação ao medido em 2021. O tamanho médio dos ataques também encolheu 22,4%.

A maioria das ameaças de DDoS (85,6%) em 2022 foi de ataques de um único vetor, o que é quase idêntico ao percentual observado em 2021. Ataques baseados em Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP) e em Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) foram os tipos mais comuns, representando 72,5% e 23,0%, respectivamente. Outros resultados importantes englobam:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Os três vetores de ataques DDoS mais importantes foram de amplificação de Protocolo de Tempo para Redes (NTP), ataques a memcached e a UDP.

-- Ataques baseados em UDP aumentaram em 121,3% ano a ano. Ataques baseados em TCP e outros ataques também tiveram um crescimento significativo.

-- Ataques de amplificação cresceram 414,6% ano a ano.

-- Ataques a aplicativos experimentaram um crescimento enorme, aumentando em 718,1% ano a ano.

"Apesar da queda no tamanho dos ataques DDoS em 2022, observamos um salto significativo no número total de ataques, o que torna mais essencial hoje em dia estarmos mais alertas e vigilantes", disse Juniman Kasman, CTO da Nexusguard. "Os criminosos cibernéticos continuam também a direcionar-se a infraestruturas críticas de prestadores de serviço de telecomunicação em nível de ASN, especialmente ISPs, o que resulta em um efeito incrível de longo alcance, pois as organizações que dependem desses prestadores de serviço são também impactadas."

Com o aumento das atividade relacionadas a DDoS na América Latina, a Nexusguard lançará um novo centro de limpeza de ataques DDoS em julho, em São Paulo, Brasil. O novo centro oferecerá proteção total a operadoras e empreendimentos contra ataques DDoS, mitigando, desta forma, a crescente ameaça de ataques cibernéticos na região. O centro de limpeza também ativará o Nexusguard Bastions, um serviço gerenciado de proteção contra DDoS concebido para empresas que lidam com impactos motivados por ataques cibernéticos ou que buscam agregar recursos avançados de segurança cibernética a seus portfólios de produtos.

Leia o Relatório Estatístico de DDoS de 2022 da Nexusguard, que fornece uma pesquisa detalhada em relação ao cenário de ameaças de DDoS em nível global. Este relatório anual da Nexusguard examinou os aumentos em ataques DDoS entre 2021 e 2022, englobando ataques a camadas de rede de um único alvo e ataques a aplicativos multi-thread.

Sobre a NexusguardFundada em 2008, a Nexusguard é uma importante prestadora de serviços de soluções de segurança de negação de serviço distribuído com base em nuvem, que luta contra- ataques maliciosos na Internet. A Nexusguard garante um serviço ininterrupto na Internet, visibilidade, otimização e desempenho. A Nexusguard concentra-se no desenvolvimento e fornecimento da melhor solução de segurança cibernética para todos os clientes em vários setores com requisitos comerciais e técnicos específicos. A Nexusguard também possibilita que prestadores de serviços de telecomunicações ofereçam proteção contra DDoS como um serviço. A Nexusguard garante a você tranquilidade ao combater ameaças, assegurando um tempo máximo de operação. Acesse www.nexusguard.com para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230627775742/pt/

Contato

JaeMi Pennington Metis Communications +1 617-236-0500 x26 [email protected]

Benjamin Yip Nexusguard Diretor de Marketing +1 415-299-8550 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.