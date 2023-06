Comunicado do Business Wire :FICO

A FICO, empresa global de software analítico e líder reconhecida em plataformas de tomada de decisão baseadas em IA, e a Belvo, a principal plataforma de dados e pagamentos de open finance na América Latina, anunciaram hoje, durante a Febraban Tech Conference, uma parceria estratégica com o objetivo de expandir o acesso ao crédito na América Latina. As duas empresas estão desenvolvendo um modelo de aprendizado de máquina interpretável e explicável que fornecerá um score do cliente com base na coleta autorizada de dados gerados por transações realizadas pelos consumidores. A nova solução também visa melhorar a gestão de riscos dos bancos e capacitar os credores a criar experiências financeiras personalizadas para seus clientes. A expectativa é de que o score esteja disponível no Brasil até o final deste ano.

O Belvo Open Finance Score, desenvolvido pela equipe de Inovação e Desenvolvimento de IA da FICO utilizando técnicas de inteligência artificial como redes neurais interpretáveis, produzirá um score de risco de crédito a partir da análise de transações de open finance geradas a partir de várias contas financeiras (cartões de crédito, débito, contas correntes, poupança, investimentos, etc.) autorizadas pelo cliente e processadas com segurança por meio da infraestrutura de open finance da Belvo. Ao incorporar dados de fontes adicionais, o score fornecerá uma ferramenta analítica para instituições financeiras que as ajudará a aprimorar o uso de score de agências de crédito e de modelos internos existentes. Com isso, será possível beneficiar todas as concedentes de crédito que buscam aproveitar o open finance para melhorar a tomada de decisões relacionadas aos correntistas.

"A velocidade da mudança no comportamento dos consumidores desde a pandemia é surpreendente e temos a oportunidade de trazer novas perspectivas para as decisões de empréstimo", afirma Albert Morales, gerente geral da Belvo no Brasil. "Os dados de open finance fornecem uma visão muito mais abrangente das situações das pessoas e empresas. Juntamente com a FICO, estamos capturando o valor preditivo de todos esses dados e os transformando em uma pontuação que ajudará as instituições financeiras a realizar avaliações de risco mais precisas e identificar pessoas aptas a concessão de crédito que possam estar sendo ignoradas atualmente."

"Os dados de open finance têm o potencial de ser um componente importante do ecossistema financeiro e econômico de um país, como observado na Europa", aponta Alexandre Graff, vice-presidente sênior de Parcerias e Alianças Globais da FICO. "A solução que estamos desenvolvendo com a Belvo pode ser um divisor de águas para aumentar a inclusão financeira e avançar na missão da FICO em ajudar mais pessoas a terem acesso ao crédito, conforme expresso em nossa Iniciativa Global de Inclusão Financeira."

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) impulsiona decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperar. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar as decisões operacionais. A FICO possui mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países em tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento para empresas nos setores de serviços financeiros, telecomunicações, cuidados de saúde, varejo e muitas outras indústrias. Usando as soluções da FICO, empresas em quase 120 países realizam uma ampla gama de atividades, desde proteger 2,6 bilhões de cartões de pagamento contra fraudes até ajudar as pessoas a obter crédito e garantir que milhões de carros alugados estejam no lugar certo e na hora certa. Nos Estados Unidos, nosso FICO® Score, utilizado por 90% dos principais credores, é a medida padrão de risco de crédito do consumidor, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência. A FICO abriu seu escritório no Brasil em 1998.

Sobre a Belvo

A Belvo é a principal plataforma de dados e pagamentos de open finance na América Latina, fundada em maio de 2019 por Pablo Viguera e Oriol Tintoré. A empresa permite que fintechs e instituições financeiras inovadoras acessem e interpretem dados, bem como iniciem pagamentos a partir das contas de seus usuários finais, com o objetivo de impulsionar produtos mais modernos, seguros e inclusivos. A plataforma da Belvo atualmente possui conexões com mais de 60 instituições financeiras no Brasil, México e Colômbia, e já trabalha com mais de 150 clientes, incluindo algumas das empresas financeiras líderes de crescimento da região, tanto no segmento B2B quanto B2C, como bancos, provedores de crédito e ferramentas de gestão de finanças pessoais.

A Belvo conta com o apoio de alguns dos principais fundos de capital de risco do mundo, incluindo Kaszek, Founders Fund, Future Positive, Visa e Citi Ventures, e já recebeu um total de US$ 56 milhões em investimentos até o momento.

