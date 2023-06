Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, parte da empresa líder em tecnologia de atomização SMOORE, recebeu muitos prêmios em um importante evento do setor no Oriente Médio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230626126240/pt/

FEELM won the Best Manufacturer (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A marca foi eleita "Melhor fabricante" e "Líder do setor" na premiação anual Vapouround MENA Awards, em Dubai, superando uma lista de concorrentes internacionais para levar para casa o tão procurado troféu.

Em seu discurso após a cerimônia, Rex Zhang, presidente assistente da FEELM, disse: "É uma verdadeira honra ser reconhecido como um dos principais participantes do setor em um evento de tanto prestígio.

"Isso é especialmente empolgante, considerando que a FEELM também conquistou um prêmio no Vapouround Global Awards, no Reino Unido, no início deste ano.

"Dedicamos muito tempo, esforço e recursos para otimizar nossa marca para que seja a melhor possível e para desenvolver novas tecnologias que possam elevar o nível da categoria vape como um todo, esses prêmios servem como prova de que estamos no caminho certo".

Além de comemorar seus próprios sucessos no evento de Dubai, a FEELM também ficou "satisfeita em ver" alguns de seus clientes subirem ao pódio dos vencedores.

As marcas de vape PYRO, Aroma King e DEJA VOO, que usam a tecnologia FEELM em seus produtos, ganharam os prêmios de "Melhor estreante", "Líder do setor" e "Melhor descartável", respectivamente.

Somando-se à lista de elogios às marcas que usam a tecnologia FEELM, a RELX recebeu o prêmio de "Melhor marca". Além disso, seu produto WAKA também recebeu reconhecimento, garantindo o segundo lugar na categoria "Melhor estreante".

Zhang comentou: "Parabenizamos essas duas empresas. É maravilhoso ver marcas excepcionais, que estão fazendo coisas excepcionais, receberem o reconhecimento que merecem".

O Vapouround MENA Awards coincide com a World Vape Show (WVS) em Dubai, que é uma das maiores exposições do calendário do setor.

A FEELM usou o evento WVS deste ano como uma oportunidade para mostrar seus mais recentes desenvolvimentos tecnológicos: a solução de bateria TOPOWER de alta especificação após a atualização da solução de bobina de cerâmica descartável FEELM Max em maio.

De acordo com a marca, ambos os avanços "chamaram a atenção" dos participantes do setor e foram desenvolvidos como parte do esforço contínuo da FEELM para "aumentar o desempenho do produto" em todo o setor.

Zhang comentou: "O verdadeiro valor de exposições como a World Vape Show é que elas funcionam como um catalisador para a inovação e um ambiente propício para novas ideias.

"Podemos usar esses eventos como uma plataforma para conversar com outras pessoas do setor, entender suas necessidades e incorporá-las a futuros desenvolvimentos".

Ele acrescentou: "A tecnologia é uma ferramenta inestimável no caminho para um futuro livre de fumo, nossas bobinas de cerâmica e a solução de bateria TOPOWER representam dois passos importantes da FEELM nessa importante jornada".

Sobre a FEELM:

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE:

Fundada em 2009, a SMOORE é líder global em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médica, farmacêutica e de beleza. Com pesquisas interdisciplinares de atomização e um amplo portfólio de produtos, a SMOORE tem o compromisso de se tornar uma plataforma avançada, visando tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade de fabricação líder, a SMOORE tem 14 centros de pesquisa de tecnologia em todo o mundo e os produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou a IPO em Hong Kong em 10 de julho de 2020.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230626126240/pt/

Contato

Ruiqi Wang [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.